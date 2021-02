Caz socant in Romania! Un fotbalist din Liga 2 a fost BATUT in plina strada de un grup de oameni! Care este starea jucatorului 

Mihai Constantinescu, mijlocasul central de doar 18 ani al Petrolului, a fost protagonistul unui incident neplacut in Ploiesti.

Sambata, cand se afla in timpul liber, Mihai Constantinescu a iesit la plimbare alaturi de doi coechipieri de la Petrolul, Mario Bratu si Cristian Lixandru, informeaza Ziare.com.

Acela a fost momentul in care tanarul fotbalist crescut de ploiesteni a fost agresat fizic in plina strada, de un grup de 10-12 persoane si a avut nevoie de ingrijiri medicale, avand arcada sparta.

Tatal jucatorului a oferit detalii despre incident si a anuntat ca fotbalistul este in regula, insa au depus plangere la Politie.

„L-au atacat in spate la Profi, acolo in cartier, 10-12 insi. L-au luat pe nepregatite. I-au spart arcada. Nu i-au luat nimic din buzunar, cel putin asa zice copilul. Am inteles ca Politia a retinut doi insi.

Erau camere de luat vederi pe acolo. Bine ca nu a fost mai grav, eu m-am gandit la ce e mai rau. I-au dat niste palme, dupa care a venit unul din spate si i-a dat un pumn si i-a spart arcada. Am toate documentele.

Copilul nu-i cunoaste, nu i-a mai vazut niciodata. Am inteles ca erau tineri, dar erau 10-12, era grup organizat. Sa nu fie pusi de cineva. Ceilalti colegi care erau cu el nu au luat bataie deloc, numai el a luat. Ei au fugit.

Acum se fac cercetari. Ori au fost trimisi de cineva, nu stiu ce sa zic. Bine ca nu s-a intamplat ceva mai grav. A fost un grup organizat. A fost treaba de jumatate de ora. S-a intamplat rapid. A iesit din curte de aici si s-a intamplat intr-o jumatate de ora. Era un grup organizat”, a spus Gabi Constantinescu, potrivit sursei citate.