OUT! Românul care visa la Cupa Mondială s-a „rupt” și a pierdut orice șansă la turneul final

Theodor Corbeanu, fotbalistul cu origini românești care a ales să reprezinte Canada la nivel internațional, nu va participa la Cupa Mondială din 2026.

Extrema de 24 de ani a pierdut echipa națională după o perioadă dificilă la nivel de club, iar o accidentare serioasă la genunchi i-a compromis definitiv șansele de a prinde lotul pentru turneul final.

Theo Corbeanu nu va juca la Cupa Mondială

În urmă cu câțiva ani, Corbeanu era considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai Canadei. Crescut la academia lui Toronto FC și ajuns ulterior la Wolverhampton, el a debutat în Premier League la doar 19 ani.

Cariera sa nu a avut însă traiectoria așteptată. În ultimii șase ani, Corbeanu a trecut pe la Wolverhampton, Sheffield Wednesday, MK Dons, Blackpool, Arminia Bielefeld, Grasshoppers, Granada și Toronto FC, fără să reușească să se impună definitiv la vreun club.