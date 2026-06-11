OUT! Românul care visa la Cupa Mondială s-a „rupt” și a pierdut orice șansă la turneul final

OUT! Românul care visa la Cupa Mondială s-a „rupt” și a pierdut orice șansă la turneul final Stranieri
SPORT.RO
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FIFA World Cup 2026 se dispută în SUA, Canada și Mexic.

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Theo CorbeanuCM 2026Toronto FC
Din articol

Theodor Corbeanu, fotbalistul cu origini românești care a ales să reprezinte Canada la nivel internațional, nu va participa la Cupa Mondială din 2026. 

Extrema de 24 de ani a pierdut echipa națională după o perioadă dificilă la nivel de club, iar o accidentare serioasă la genunchi i-a compromis definitiv șansele de a prinde lotul pentru turneul final.

Theo Corbeanu nu va juca la Cupa Mondială

În urmă cu câțiva ani, Corbeanu era considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai Canadei. Crescut la academia lui Toronto FC și ajuns ulterior la Wolverhampton, el a debutat în Premier League la doar 19 ani.

Cariera sa nu a avut însă traiectoria așteptată. În ultimii șase ani, Corbeanu a trecut pe la Wolverhampton, Sheffield Wednesday, MK Dons, Blackpool, Arminia Bielefeld, Grasshoppers, Granada și Toronto FC, fără să reușească să se impună definitiv la vreun club.

Situația s-a complicat și mai mult după accidentarea la genunchi care a necesitat o intervenție chirurgicală în luna februarie. Fotbalistul a revenit pe teren abia pe 24 mai, după o pauză de aproximativ șapte luni, într-un meci disputat de Toronto FC în MLS.

Între timp, selecționerul Jesse Marsch a construit o nouă generație la naționala Canadei, iar concurența pe posturile ofensive a devenit extrem de puternică. 

Astfel, Corbeanu nu și-a găsit locul în planurile reprezentativei care va participa la Cupa Mondială organizată chiar de Canada, alături de Statele Unite și Mexic.

În tricoul Canadei a strâns șapte selecții și două goluri, însă ultima sa apariție la echipa națională datează de acum mai bine de trei ani.

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