Navigatorul francez Charlie Dalin, câştigătorul cursei Vendée Globe 2024/2025, a decedat la vârsta de 42 de ani, a anunţat familia sa vineri. Vendée Globe este considerată Graalul curselor oceanice în solitar.

„Cu profundă tristeţe, eu şi familia mea anunţăm decesul soţului meu, Charlie Dalin, în urma unei lungi boli”, a scris soţia sa, Perrine Le Pape, într-un comunicat trimis joi către AFP. „Îi vor fi aduse omagii în zilele următoare”, a adăugat ea, cerând „respect pentru intimitatea” familiei şi prietenilor navigatorului.

Dalin se lupta cu o tumoră gastrointestinală (GIST) de puţin peste doi ani şi jumătate.

Charlie Dalin a murit de cancer. Iahtmanul avea doar 42 de ani

El şi-a dezvăluit boala publicului în 2025, odată cu publicarea cărţii sale, „Forţa Destinului”. Născut în Le Havre, a mărturisit că a concurat la Vendée Globe în timp ce urma imunoterapiei, după ce a primit diagnosticul devastator în septembrie 2023, cu puţin timp înainte de startul Transat Jacques Vabre. „Când mi-au spus că am o tumoare, am fost în stare de şoc”, îşi aminteşte marinarul. „Dar când mi-au spus în sfârşit dimensiunea, a fost ca o a doua lovitură la cap. Să ai un grapefruit în stomac nu este un lucru mic”, a declarat el pentru RMC Sport cu ocazia lansării cărţii sale. Doar câţiva prieteni apropiaţi şi membri ai familiei, inclusiv soţia sa, Perrine, şi fiul său, Oscar, erau conştienţi de starea sa, pe lângă personalul medical care implementase un protocol de tratament pentru ca acesta să poată concura la Vendée Globe, la patru ani după locul doi.

Apoi a explicat cum a reuşit să echilibreze navigarea singur şi fără asistenţă în jurul lumii cu respectarea strictă a regimului său medicamentos. „Am fost organizat cu o alarmă care suna în fiecare zi pentru a-mi aminti să iau medicamentul”, a adăugat el. „Aveam organizatorul meu de pastile ca să mă asigur că nu-l iau de două ori sau că nu-l uit. Este nevoie de puţină organizare. Din când în când, simţeam nişte dureri recurente, dar am reuşit să le alung mental şi să mă concentrez din nou asupra cursei.”

Charlie Dalin şi-a exprimat mândria şi emoţia după ce a fost numit Marinarul Anului în 2025. El a vorbit despre dorinţa sa de a începe Ruta Romului, programată pentru 20 octombrie la Saint-Malo, înainte de a se retrage în cele din urmă câteva săptămâni mai târziu. „A nu participa la curse în acest sezon este o decizie dificilă, dar una necesară pentru a mă concentra pe sănătatea şi recuperarea mea”, declarase atunci navigatorul, informează news.ro.