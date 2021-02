Victorie pentru Rapid in ultimul amical al iernii! Giulestenii au castigat cu 2-1 desi au fost condusi la pauza de CS Mioveni! Cum au aratat echipele de start

Rapid a jucat sambata dimineata un amical cu CS Mioveni.

Giulestenii s-au impus cu scorul de 2-1, desi au fost condusi la pauza.

Argesenii au avut sansa de a deschide scorul inca din minutul 10, cand au avut un penalty executat de Rusu, insa portarul Draghia s-a opus loviturii. Primul gol al meciului a fost reusit de Blanaru, in minutul 34.

In repriza secunda, Hlistei a restabilit egalitatea in minutul 50, dintr-o lovitura de la 11 metri, iar in minutul 67, Balan si-a dus echipa in avantaj, stabilind scorul final.

In aceasta iarna, rapidistii au jucat 8 amicale, reusind doar rezultate pozitive: 1-0 cu Popesti Leordeni, 2-2 cu Dunarea Calarasi, 2-2 cu Corona Brasov, 4-1 cu Mostistea Ulmu, 1-0 cu "U" Cluj, 2-0 cu Progresul Spartac, 4-1 cu Odorheiu Secuiesc si 2-1 cu CS Mioveni.

Primul meci oficial din 2021 al Rapidului este programat pe 21 februarie, de la ora 11:00, impotriva celor de la Ripensia Timisoara.

Cum au aratat echipele de start din ultimul amical al iernii:

CS Mioveni: Popescu - Oancea, Iacob, Gherghe, Serbanica, Toma, Panait, Serban, Radescu, Rusu, Blanaru

Rezerve: Ducan, Burnea, Cosereanu, Massaro, Veres, Isfan, Ivan, Coman, Alexandrescu, Nita, Cristea, Preda

Rapid: Draghia - Voicu, Nastos, Dandea, Finica, Jorza, Panoiu, Sefer, Ionita, Hlistei, Balan

Rezerve: Devenish, Goge, Lazar, Florica, Barbu, Emmanuel, Toma, Costin