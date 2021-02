VIDEO | A reusit cel mai rapid gol din acest sezon al Ligii 1! De cate secunde a avut nevoie Liviu Antal pentru a inscrie in meciul cu Academica Clinceni

UTA a jucat impotriva celor de la Academica Clinceni, miercuri, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 21.

Cei de la UTA i-au luat tare pe ilfoveni, Liviu Antal marcand la prima faza a meciului, chiar in secunda 27. Pentru fostul campion al Romaniei, acesta a fost primul gol in tricoul celor de la UTA, dupa ce a semnat un contract cu aradenii chiar in aceasta iarna.

Echipa din Arad se afla inaintea meciului pe locul 12, la 4 puncte de locul 6, primul care duce in playoff, iar cei de la Academica Clinceni erau pe locul 5, la 3 lungimi peste locul 7.

Atacantul care si-a inceput cariera la Otelul Galati, Liviu Antal, a mai jucat la Concordia Chiajna, FCM Targu Mures, FC Vaslui, Pandurii si CFR Cluj.

UTA este a 7-a echipa din Liga 1 pentru care evolueaza, romanul evoluand si in strainatate, la Genclerbirligi, Beitar Jerusalim, Hapoel Tel Aviv sau Zalgiris.