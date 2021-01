"Suntem peste tot acasa!" :) Fata cu voce de aur care apara in poarta Rapidului! Vine din Guadalupe si a impresionat 

Ea este handbalista canareata din campionatul national de handbal feminin!

Julie Foggea a venit in Romania acum 6 luni, dar inca n-a apucat sa ii cunoasca pe fanii Rapidului! Handbalista vine din Guadalupe si s-a acomodat mai greu la iarna din Romania. La ea acasa e vara non-stop.

"Eu sunt Pantera. Pentru ca sunt foarte rapida si agila. Imi place mult sa joc si sa locuiesc in Bucuresti pentru ca este un oras foarte frumos si toata lumea e draguta cu mine", a spus tanara jucatoare pentru PRO TV si www.sport.ro.

Handbalistei din Guadalupe ii place si mancarea romaneasca: "Mici, ciolan cu fasole, papanasi! Mmm, foarte bun!"

Julie poate ajunge fara probleme la Vocea Romaniei!

Reporter: - Cu cine ai vrea sa faci un duet?

Julie: - Cu Andra! Imi plac mult melodiile ei si are o voce frumoasa. As vrea sa particip la vocea Romaniei si sa il aleg pe Smiley. Smiley, watch me!