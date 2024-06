Abia instalați la FC Argeș, președintele Dani Coman și antrenorul Nicolae Dică au luat decizia de a nu continua la echipă cu atacantul Bogdan Rusu, fostul vârf de la FCSB.

Rusu, adus în vară de clubul din Liga 2, a marcat 5 goluri în campionat și Cupa României pentru FC Argeș în ultimul sezon.

”Din punctul meu de vedere, nu a fost un sezon dezamăgitor, mai degrabă aș spune lipsit de rezultatele pe care le doream cu toții.

Sunt dezamăgit de faptul că nu am reușit să dau mai multe goluri, pentru că asta e treaba mea ca atacant”, a declarat Bogdan Rusu pentru Liga2.

Prezentare de efect la FCSB și cam atât

La momentul transferului său de la CS Mioveni la FCSB, Bogdan Rusu a fost prezentat în august 2022 de patronul Gigi Becali, la Palatul din Aleea Alexandru, în fața unei armate de jurnaliști.

Într-un interviu pentru site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, fotbalistul, care nu a primit prea multe șanse să joace la FCSB (doar 3 meciuri în Liga 1, dar în schimb 8 partide în cupele europene, fără vreun gol marcat) și s-a întors apoi la CS Mioveni, a sintetizat de ce nu a reușit să impună la formația lui Gigi Becali,

"Nu știu să răspund rapid la această întrebare. Eu știu doar cum m-am simțit mereu, în vestiar și pe teren.

Probabil încrederea acordată contează acum, poate dacă jucam și la FCSB mai mult de o repriză, reușeam mai multe. Dar asta nu a depins de mine!".

Echipele la care a evoluat Bogdan Rusu

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut.

De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l transfere și să-l readucă trei ani mai târziu la echipă, după o scurtă escapadă la FCSB.

Gheorghe Butoiu (Farul Constanța), Mihai Stoichiță (Astra Giurgiu), Ioan Balaur (Unirea Brăila), Bogdan Stelea (Astra Giurgiu), Viorel Tănase (Gauss Bacău), Cosmin Bodea (FC Brașov), Adrian Iencsi (Foresta Suceava), Alexandru Pelici (Hermannstadt/CS Mioveni), Leo Grozavu (Petrolul Ploiești), Cristian Pustai (Dunărea Călărași) sunt câțiva dintre antrenorii care l-au modelat pe Bogdan Rusu de-a lungul carierei sale.