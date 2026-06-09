Căpitanul Ștefanovici, vândut lui Timișoarei pe o sumă derizorie

Trupa din Copou are datorii de peste 2 milioane de euro și, dacă nu face rapid rost de finanțare, ar putea să nu joace în ediția viitoare a Ligii 2. Cu un lot și așa subțiat, ieșenii au pierdut deja cinci jucători din defensivă, printre care căpitanul Ștefan Ștefanovici, transferat de Știința Poli Timișoara pentru 35.000 de euro și 20% dintr-o viitoare mutare. Jucătorul ar fi ales oferta bănățenilor, deși mai era dorit de Farul, care însă i-ar fi oferit un salariu mai mic.

Alte două pierderi importante sunt stranierii Jose Elo și Carlos Inglada. Conform presei locale, pentru că nu au primit salariile în ultimele luni, 15 jucători pot depune memoriu pentru a deveni liberi de contract. Lui Toma Niga și Sekou Camara le-au expirat înțelegerile și nu au semnat unele noi.

În această vară, echipa antrenată de Tibor Selymes s-a despărțit de Ștefan Ștefanovici (Știința Poli Timișoara / 24 de ani / fundaș stânga / România / gratis), Carlos Inglada (27 de ani / fundaș central / Spania / contract încheiat), Jose Elo (25 de ani / fundaș central / Guineea Ecuatorială, Spania / contract încheiat), Ștefan Opriș (FCU Cluj / 19 ani / fundaș dreapta / România / împrumut expirat) și Tudor Pojar (FCU Cluj / 20 de ani / fundaș central / România / împrumut expirat).

"Alb-albaștrii" i-au recuperat pe tinerii Diego Farcaș (USV Vaslui / 20 de ani / mijlocaș central / România / împrumut expirat), David Feșteu (Cetatea Suceava / 18 ani / portar / România / împrumut expirat), Vlad Ilie (Șoimii Gura Humorului / 18 ani / mijlocaș central / România / împrumut expirat) și Robert Niamțu (Știința Miroslava / 20 de ani / atacant / România / împrumut expirat).

Poli Iași, sezon ratat în Liga 2

Deși fanii sperau ca echipa să promoveze în Liga 1, Poli Iași a terminat sezonul regulat al diviziei secunde pe locul al 11-lea, apoi a obținut o clasare dezamăgitoare, locul al patrulea în Grupa B din play-out, deși nu a avut emoții cu retrogradarea. În Cupa României, moldovenii nu au trecut de play-off, pierzând cu Petrolul Ploiești (1-2, după prelungiri).

Printre jucătorii rămași deocamdată la dispoziție se numără Matei Cuciureanu, David Feșteu (portari), Mohammed Umar, Ricardo Farcaș, Rareș Ispas, Dragoș Plămadă, Tudor Dumitriu, Matei Ciapă, Robert Pichiu, Alexandru Dumitru, Darius Ghindovean, Kingsley Ofori, Așer Prisecariu, Vlad Lăcătușu, Vlad Ilie, Denis Ciobanu, Răzvan Olaru, Alexandru Hrib, Jean-Pierre Tiehi, Bogdan Istratie, Marcos Sacară (jucători de câmp).

Foto - FC Politehnica Iași (FB)