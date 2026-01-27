Tibor Selymes, fostul mare fundaș stânga al naționalei, are un proiect bine conturat la Poli Iași, echipă care în prezent evoluează în eșalonul secund al fotbalului românesc. Într-o postare pe rețelele sociale, Selymes a sintetizat ce a făcut până acum la gruparea din Moldova și a evidențiat filosofia sa.

Campion cu Dinamo în 1992 într-o echipă care nu pierdea niciun meci în acel sezon, Tibor Selymes a făcut parte din naționala României la Campionatul Mondial din 1994, unde elevii lui Anghel Iordănescu au atins sferturile de finală.

Tibor Selymes: "Am făcut un pas concret în această direcție"

"Un club puternic se construiește de jos în sus. Academia și echipa mare trebuie să joace același fotbal.



Curajul de a investi în copii : am promovat 6 juniori la Politehnica Iași în ultimele două luni.

În fotbalul modern, performanța nu apare întâmplător. Nu apare din improvizație. Nu apare din soluții pe termen scurt. Performanța se construiește doar prin strategie pe termen lung, viziune clară și un proiect unitar, în care Academia de Copii și Echipa mare joacă în aceeași direcție.



În acest sezon, doar în ultimele două luni, ca antrenor al echipei de seniori Politehnica Iași, am făcut un pas concret în această direcție: 6 copii din Academia Poli Iași – 5 jucători și 1 portar – au fost promovați și integrați în procesul de pregătire al echipei mari, respectiv:



• Matei Grigorescu (mijlocaș – 2008)

• Prisecariu Așer (mijlocaș – 2008)

• Vlad Lăcătușu (atacant – 2009)

• Darius Ghilase (fundaș – 2009)

• Tarcea Ionuț (portar – 2010)

• Marcos Sacară (mijlocaș – 2008), ultimul fiind plecat în probe la Empoli (Italia).



Indiferent de clubul la care au început fotbalul Poli este calea spre marea performanță. Este un demers asumat, parte dintr-o viziune mai amplă, un proiect pe termen lung, cu susținerea și implicarea Managerului Academiei Poli Iași, Cezar Honceriu și a întregului staff de antrenori din Academie.

Academia și echipa mare trebuie să funcționeze ca un singur organism. Fără o strategie comună, fără o filozofie de joc unitară și fără o relație directă între academie și echipa mare, este imposibil să construiești un proiect de succes pe termen lung.



Un club puternic înseamnă:

• aceeași identitate sportivă de la copii la seniori

• același limbaj fotbalistic

• aceleași principii de joc

• aceleași standarde de muncă și disciplină



Copiii trebuie formați știind astfel exact pentru ce echipă se pregătesc. Iar echipa mare trebuie să știe ce produs sportiv primește din academie.

Acesta este obiectivul nostru: o academie care produce pentru FC Politehnica Iași, nu un proiect paralel, rupt de realitatea primei echipe.

Fotbalul nu este doar despre rezultate, clasamente sau statistici. Fotbalul este despre identitate, apartenență și curajul de a construi un viitor durabil.



Investiția comunității trebuie transformată în viitor



Investițiile făcute de Primăria Municipiului Iași în infrastructură, academie și echipa mare sunt extrem de importante pentru fotbalul ieșean.

Dar fără o strategie sportivă coerentă și fără implicarea reală a staff-ului în dezvoltarea copiilor, aceste investiții nu își ating adevărata valoare.

Infrastructura creează condiții. Strategia creează performanță. Curajul creează viitor.

Performanța apare atunci când aceste investiții sunt dublate de oameni, idei, curaj și implicare. Academia și echipa mare trebuie să funcționeze ca un singur organism, iar fiecare copil să simtă că munca lui are un drum clar spre performanță.



Identitate locală, mândrie și responsabilitate



Viziunea noastră este una clară: Politehnica Iași trebuie să aibă jucători crescuți aici, care cunosc istoria clubului, simt presiunea tricoului și joacă pentru acest oraș cu sufletul.

Acești copii nu joacă doar pentru ei. Joacă pentru familiile lor, pentru prietenii lor, pentru antrenorii care i-au format și pentru suporterii care își doresc să vadă pe teren jucători care reprezintă Iașul.

Un apel sincer către suporteri și părinți

Știm că Politehnica Iași traversează o perioadă dificilă. Știm că nu este ușor și că așteptările sunt mari. Dar tocmai acum este momentul în care clubul are cea mai mare nevoie de susținere, de încredere și de unitate.

Copiii promovați au nevoie de încurajare, nu de presiune. Părinții au nevoie să știe că există un proiect serios. Suporterii au nevoie să creadă că acest club are viitor.

Fotbalul adevărat nu se clădește doar când câștigi. Se clădește atunci când rămâi alături de echipa ta, chiar și în momentele grele.

Academia și echipa mare nu sunt două structuri diferite. Sunt două etape ale aceluiași drum.

Dacă vom rămâne uniți, consecvenți și curajoși, Politehnica Iași va avea nu doar rezultate, ci identitate, stabilitate și un viitor construit pe valori solide", a scris Tibor Selymes.

