OFICIAL Primul transfer al verii la cea mai bogată echipă din România: „Bun venit!”

Primul transfer al verii la cea mai bogată echipă din România: „Bun venit!” Liga 2
SPORT.RO
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FC Bacău a bifat primul transfer al verii. 

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liga 2Carlos Ingladapolitehnica iasiFC Bacau
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Gruparea pregătită de Constantin Enache a anunțat sosirea fundașului central Carlos Inglada, rămas liber de contract după despărțirea de Politehnica Iași.

În vârstă de 27 de ani, stoperul spaniol a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane și devine prima mutare a verii pentru clubul finanțat de frații Pavăl.

Primul transfer al verii la cea mai bogată echipă din România: „Bun venit!”

Format în Spania, Inglada a mai evoluat pentru Atletic Club d'Escaldes, alături de care a terminat pe locul secund în prima ligă din Andorra și a jucat în preliminariile UEFA Conference League.

„Bine ai venit, Carlos Inglada! FC Bacău își întărește defensiva cu un nou fundaș central. Ambidextru, puternic și experimentat, Carlos vine să lupte pentru culorile roșu și alb și să dea totul pentru echipă”, au transmis băcăuanii pe rețelele sociale.

În sezonul trecut, la Politehnica Iași, fundașul a reușit două goluri și o pasă decisivă. De asemenea, a încheiat opt partide fără gol primit și s-a aflat în topul jucătorilor din Liga 2 la capitolul degajări defensive.

FC Bacău este, cel puțin teoretic, cea mai potentă financiar echipă din fotbalul românesc. Clubul este susținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, a căror avere este estimată la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.

Sezonul trecut, băcăuanii au ratat calificarea în play-off-ul Ligii 2, însă au dominat ulterior Grupa B din play-out. Echipa a terminat pe primul loc, cu 42 de puncte, la un punct în fața celor de la Concordia Chiajna și la două de CSM Reșița.

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