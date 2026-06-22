Gruparea pregătită de Constantin Enache a anunțat sosirea fundașului central Carlos Inglada, rămas liber de contract după despărțirea de Politehnica Iași.

În vârstă de 27 de ani, stoperul spaniol a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane și devine prima mutare a verii pentru clubul finanțat de frații Pavăl.

Primul transfer al verii la cea mai bogată echipă din România: „Bun venit!”

Format în Spania, Inglada a mai evoluat pentru Atletic Club d'Escaldes, alături de care a terminat pe locul secund în prima ligă din Andorra și a jucat în preliminariile UEFA Conference League.

„Bine ai venit, Carlos Inglada! FC Bacău își întărește defensiva cu un nou fundaș central. Ambidextru, puternic și experimentat, Carlos vine să lupte pentru culorile roșu și alb și să dea totul pentru echipă”, au transmis băcăuanii pe rețelele sociale.