Raul Costin s-a retras din activitate în acest an, după o carieră de 18 ani în fotbal. Fostul mijlocaș central are aproape 200 de meciuri în prima divizie și a evoluat la cluburi importante din țara noastră, precum Rapid, FC Vaslui, "U" Cluj, FC Argeș, FC Botoșani, Mioveni, Chijna sau ASA Tg. Mureș. Culmea, cele mai sonore echipe la care a jucat a rămas și cu datorii consistente față de el.

"Puteam să mai joc, dar pierdeam timp pe care nu-l voi recupera"

"Nu a fost chiar atât de greu să renunț la fotbal, pentru că am totuși 37 de ani. Am avut un obiectiv personal, pe care din păcate nu am reușit să-l îndeplinesc. Mai aveam nevoie de cinci meciuri ca să ajung la cota 200 în Liga 1, dar am rămas fără ele. Nu a fost greu, pentru că am avut familia aproape și m-am gândit în primul rând la ei. Puteam să mai joc câțiva ani la nivel profesionist, dar asta însemna să plec de acasă, să pierd iar timp prețios, pe care nu-l voi mai recupera. A fost destul de ușor, pentru că am avut de ales între fotbal și familie. Și am ales familia.

Toată lumea se gândește că un fotbalist câștigă mulți bani și are o viață ușoară. Nu e imaginea reală. În plus, când ești în activitate, trăiești într-o bulă. Când joci la un nivel mai ridicat, ai anumite așteptări, anumite pretenții de la viață, și ajungi într-un cerc departe de lumea reală. Când ajungi spre final, trebuie să te gândești serios ce vei face în continuare. Nu toți ajung să fie antrenori sau să-și facă afaceri. Poate că mai poți fizic și psihic, dar nu mai ai unde juca. Ce faci după ce te lași?

"Am avut ofertă să fiu antrenor la Rapid, dar nu aduceam un aport esențial"

Din păcate, nici eu nu m-am pregătit de-a lungul carierei de jucător. Acum regret, pentru că puteam face mult mai multe. Puteam să fiu mult mai pregătit. Puteam să-mi petrec timpul altfel, pentru că aveam destul de mult timp liber. În ultimii doi ani mi-am dat seama ce urmează, ce voi face după. Cei mai mulți dintre sportivi nu cred că au pregătirea să facă altceva. Diplome am, am și master, la cât am jucat fotbal, aș putea să rămân în domeniu. Dar nu cred că aș fi adus un aport, nu eram de foarte mare ajutor. Am avut ofertă de la Rapid, ca să fiu secundul lui Mihai Iosif. Să fiu doar un om care este într-un staff și nu am un aport esențial, nu mi-am dorit.

Am ales să fac altceva, să deschid o cafenea. Încă joc fotbal, o fac la Liga 4, de plăcere. Mă duc și la sintetic, în Superliga de minifotbal, la PSG Pantelimon. Îmi mențin greutatea, deși nu mai am regulile alimentare din perioada când eram jucător profesionist. Încă sunt în contact cu fotbalul, mi-e greu să renunț în totalitate. Unde mă văd peste 5-10 ani? Visul nostru este să deschidem mai multe locații, mai multe cafenele. Mă văd făcând lucrul ăsta. Nu știu ce va fi peste un an, peste doi, peste trei... Dar acum vrem să dezvoltăm această afacere, să continuăm pe partea asta.

"Am pierdut destul de mulți bani din fotbal, cam 200.000 de euro"

Am pierdut destul de mulți bani din fotbal, cam 200.000 de euro. Bani pe care i-am muncit și pe care nu am mai ajuns să-i încasez. Diferite cluburi au intrat în insolvență, în faliment. Eu am avut ghinionul să fiu un jucător care nu a ajuns la cluburi unde să fie o continuitate în activitate. A fost și o perioadă în care cam toate cluburile au avut probleme financiare. Cunosc jucători care au avut norocul să joace la echipe unde s-a plătit la timp și în integralitate. Nu au datorii către mine FC Argeș, Mioveni, Chiajna, Botoșani. Din păcate, la Vaslui, la 'U' Cluj, la Rapid ((n.r. - SC FC Rapid SA, club desființat în decembrie 2016) au fost probleme. În România, acesta este un risc al fotbalistului, să mai pierzi niște bani.

Fiecare club la care am jucat a păstrat un loc în sufletul meu, fie că e bună, fie că e rea. Dar cu cine simpatizez mai mult e Rapidul. Recunosc că nu m-am născut cu această iubire pentru Rapid, dar simpatizam cu acest club. Dar apoi am ajuns acolo, am cunoscut clubul, am cunoscut suporterii, am reușit două promovări în Liga 1. Am rămas cu Rapidul în suflet, îi urmăresc, merg pe stadion, copiilor mei vreau să le insuflu această dragoste.

"Condițiile erau foarte bune la Vaslui, contrar glumelor din presă"

Din punct de vedere sportiv, cea mai bună perioadă a fost la Vaslui. Am un loc doi și un loc trei în campionat, o finală de Cupa României, o participare în grupele Europa League. Domnul Porumboiu nu era un patron efervescent, punea suflet și a investit destul de mulți bani. Condițiile erau foarte bune la Vaslui, contrar glumelor și a ce s-a scris în presă despre acel oraș. Eu m-am simțit foarte bine acolo și s-a făcut performanță. Jucătorii erau de calitate, mai ales cei străini. Am fost contracandidat pe post cu Genchev, Ljubinkovic, Zmeu, Pavlovic, apoi au venit și Ndoye, Caue, Stanciu, jucători foarte buni.

Deciziile luate în carieră au fost gândite, dar nu știu dacă am luat decizia corectă. Poți să faci o alegere, dar nu știi dacă e bună sau rea. Dacă aș putea schimba ceva, aș fi luat altă decizie când am plecat de la Vaslui. Am avut mai multe oferte și am ales să merg în Azerbaidjan. Am vrut să joc în străinătate, deși am avut ofertă de la Pandurii Tg. Jiu, care era o echipă bună a campionatului. Am fost ofertat de Rapid și de alte echipe bune din Liga 1. În Azerbaidjan a fost bine, o experiență bună, nu au fost probleme din punct de vedere financiar, nivelul sportiv nu era rău. Și acum mai sunt jucători la Qarabag, care au rezistat din 2014. Eu sunt împăcat că nu am jucat mai mult afară, așa a fost conjunctura să fie.

"Eu m-am simțit foarte bine cu Hizo, Săndoi, Marius Stoica"

Și vizavi de antrenori e o discuție. Fiecare jucător apreciază antrenorii în funcție de comportamentul lor față de ei. Fiecare antrenor și-a pus amprenta asupra mea, cu părți bune sau rele. Eu, de exemplu, m-am simțit foarte bine cu domnul Viorel Hizo. A scos lucruri bune din mine și domnul Emil Săndoi. La Mioveni, am lucrat bine cu Marius Stoica. Cu fiecare antrenor am avut altă experiență. Cu Miță Iosif, cu Șumudică am lucrat altfel. Că eu nu rezonam cu anumiți antrenori sau cu ce așteptări aveau ei de la mine, e partea a doua.

Domnul Hizo a reușit să gestioneze situația de la Vaslui, cu multe vedete, pentru că avea experiență. Avea flerul să citească omul, să știe ce să îi ceară. Știa când să forțeze, știa când să vină cu un sfat sau cu o vorbă bună. Prin felul lui de a fi se făcea simpatic. Își mai pierdea firea, dar nu o făcea într-un mod negativ. Jucătorul nu se simțea neapreciat sau agasat. Cred că partea aceasta, cum știe să acceseze partea umană a jucătorilor, poate ajuta foarte mult. Sunt anumiți antrenori care sunt foarte exigenți și cu care nu există comunicare. Alți antrenori îți oferă libertate. Uneori libertatea aduce rezultate bune, alteori e văzută ca o slăbiciune de către jucători. Fotbaliștii români sunt capricioși", a declarat Costin pentru Sport.ro.

Raul Costin (37 de ani) a evoluat ca mijlocaș central la FC Național (2004-2005, 2006-2008), FC Sibiu (2005-2006), Dacia Mioveni (2008-2009), FC Vaslui (2009-2013), Simurq Zaqatala (Azerbaidjan / 2013-2014), Universitatea Cluj (2014-2015), FC Botoșani (2015), FC Rapid București (2016), ASA Tg. Mureș (2016), Concordia Chiajna (2016-2017), FC Argeș Pitești (2017-2019), CS Mioveni (2019-2020) și FC Rapid 1923 (2020-2022). El a reușit două promovări cu Rapid, un loc secund și poziția a treia în Liga 1 și o finală de Cupa României cu FC Vaslui, cu echipa moldavă evoluând și în grupele Europa League, ocupând locul al treilea într-o grupă cu Sporting Lisabona, Lazio Roma și FC Zurich.

Foto - Gabriel Chirea