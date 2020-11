Mesaj SOC al lui Adrian Mititelu Jr. pentru Dumitru Dragomir: "S-ar putea sa decedeze acolo, daca ajunge si el la puscarie!" Ce a spus despre arestarea tatalui sau

Adrian Mititelu Jr. a reactionat dupa ce tatal sau a fost condamnat la inchisoare cu executare in cazul dosarului lui Mihai Costea.

Fiul patronului de la FC U Craiova a raspuns dur condamnarii tatalui sau si a profitat de ocazie pentru a-l ataca pe Dumitru Dragomir, care a declarat ca Mititelu nu este nevinovat. Acuzandu-l chiar in legatura cu modul in care a facut avere.

"Ii transmit domnului Dragomir sa isi vada de treaba lui si sa nu mai vorbeasca niciodata de tatal meu. Dumitru Dragomir, o nulitate absoluta din punct de vedere juridic, isi permite sa vorbeasca de cauza tatalui meu intrucat Dumitru Dragomir si Mircea Sandu au fost achitati in 2019 in dosarul dezafilierii pentru sustragere de sub sechestru, sechestru ce a fost stabilit ca fiind nelegal definitiv de catre CAB Bucuresti, insa niste judecatori inchipuiti de la CAB CRAIOVA au incalcat orice principiu de drept si pentru acelasi sechestru, care a fost considerat ca fiind nelegal definitiv, tatal meu a fost condamnat.

Domnul Dragomir, totusi, sa se mai gandeasca la faptul ca are inca un dosar si, daca o sa ajunga si el pe acolo, s-ar putea sa decedeze prin puscarie. Nu uitati ce varsta are!

Tatal meu, pana la varsta de 52 de ani, a produs circa 50 de milioane de euro din vanzari imobiliare, bani pe care Mitica Dragomir nici nu stie sa ii numere. La varsta de 52 de ani, Mitica Dragomir inca mai avea blugi nevanduti din ultimul transport din «afara», de pe vremea Victoriei Bucuresti", a spus Adrian Mititelu Jr. pentru ProSport.