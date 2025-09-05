Nacho Heras se va reuni cu doi foști colegi de la Steaua

Nacho Heras s-a despărțit de CFC Argeș Pitești și va juca la Sepsi OSK, unde îi va găsi pe pe Daniel Vîrtej și Dani Iglesias, foștii săi colegi de la Steaua București. Atacantul a ajuns în România în februarie 2024, reușind să bifeze 40 de meciuri și 13 goluri pentru trupa din Ghencea.

Pentru argeșeni a jucat doar în patru meciuri din cele opt disputate până acum în campionat, plus în partida cu Agricola Borcea din Cupa României. Sepsi îi mai are în lot pe atacanții centrali Dimitri Oberlin și Boris Cmiljanic, iar Heras poate debuta la partida din deplasare cu Dumbrăvița (13 septembrie).



Mercato bun pentru echipa lui Ovidiu Burcă

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă ocupă locul al 11-lea în Liga 2, după disputarea a cinci etape. Formația din Covasna a avut o perioadă de mercato remarcabilă, reușind să-i transfere pe Adnan Aganovic (Unirea Slobozia), Robert Silaghi (FCU Cluj), Joonas Tamm (Botev Plovdiv), Dani Iglesias (Steaua), Mavis Tchibota (Akron Togliatti), Daniel Vîrtej (Steaua), Alin Dobrosavlevici (FC Buzău), Boris Cmiljanic (Karmiotissa), Fabio Vianna (ETO Gyor) și Bela Fejer (Nyiregyhaza), iar sub formă de împrumut au venit Bogdan Ungureanu (Rapid) și Alin Techereș (FCU Cluj).



A fost coleg cu Rodri la juniorii lui Atletico Madrid

Ignacio "Nacho" Heras Garcia (28 de ani / 178cm) este născut la Leganes (Comunitatea Autonomă Madrid) și a crescut la academiile cluburilor Getafe și Atletico Madrid. La nivel de seniori a fost sub contract cu Atletico Madrileno (2016-2017), Atletico Baleares (2017-2019), CD Leganes (2019-2020), Getafe (2020), Burgos Promesas (2020-2022), RB Linense (2022-2023), Recreativo Huelva (2023-2024), Steaua București (2024), CFC Argeș (2025) și Sepsi OSK (2025-prezent). Ibericul joacă pe postul de atacant central și este cotat la 175.000 de euro.



La juniorii lui "Atleti" el a fost coleg de generație cu Rodri (Villarreal, Ateltico Madrid, Manchester City), Tony Moya (Alaves, Zaragoza), Tachi (Alaves, Wisla Cracovia, Zaragoza), Luis Perea (Osasuna, Leganes, Arka Gdynia), Gustavo Assuncao (Famalicao, Galatasaray, AVS), Javi Montero (Atletico Madrid, Beșiktaș, Hamburg, Santander, Malaga) și Joaquin Munoz (Huesca, Malaga).

