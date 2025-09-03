După transferul internaționalului estonian Joonas Tamm, fost la FCSB și convocat și în aceste zile la reprezentativa baltică, Sepsi OSK a anunțat astăzi la prânz semnarea contractului cu un alt fotbalist de națională, congolezul Mavis Tchibota.

”Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, clubul nostru a ajuns la un acord cu atacantul lateral Mavis Tchibota (în vârstă de 29 de ani), care ultima oară a jucat la Akron Togliatti, dar a mai evoluat în carieră și la Bnei Sakhnin, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Ludogorets, Bnei Yehuda sau Maccabi Tel Aviv.

Jucătorul, cu 10 de selecții în echipa națională a Republicii Congo, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu opţiune de prelungire pentru încă două sezoane.

Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK!🔴⚪️”, a postat gruparea din Sfântu Gheorghe.

Cu Maccabi Haifa, Tchibota a jucat inclusiv în grupele Champions League!

