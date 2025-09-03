OFICIAL Sepsi OSK nu glumește! Jucător de națională și de Champions League la echipa din Sfântu Gheorghe

După transferul internaționalului estonian Joonas Tamm, fost la FCSB și convocat și în aceste zile la reprezentativa baltică, Sepsi OSK a anunțat astăzi la prânz semnarea contractului cu un alt fotbalist de națională, congolezul Mavis Tchibota.

”Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, clubul nostru a ajuns la un acord cu atacantul lateral Mavis Tchibota (în vârstă de 29 de ani), care ultima oară a jucat la Akron Togliatti, dar a mai evoluat în carieră și la Bnei Sakhnin, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Ludogorets, Bnei Yehuda sau Maccabi Tel Aviv.

Jucătorul, cu 10 de selecții în echipa națională a Republicii Congo, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu opţiune de prelungire pentru încă două sezoane.

Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK!🔴⚪️, a postat gruparea din Sfântu Gheorghe.

Cu Maccabi Haifa, Tchibota a jucat inclusiv în grupele Champions League!

Fostul ”stâlp” al lui FCSB, convocat la națională și din Liga 2 din România

Joonas Tamm (33 de ani), fostul ”stâlp” al apărării lui FCSB, acum la Sepsi OSK din Liga 2, a fost convocat la naționala Estoniei, deși evoluează în divizia secundă.

Tamm, transferat în vară de Sepsi de la Botev Plovdiv, ar urma astfel să evolueze în meciurile din această lună ale balticilor, cu Italia în preliminariile Campionatului Mondial pe 5 septembrie și amicalul cu Andorra din 9 septembrie.

Estonia este într-o grupă cu Norvegia, Israel, Italia și Moldova.

Iar ieri, Sepsi l-a prezentat oficial pe Adnan Aganovic (38 de ani pe care îi va împlini în această toamnă), fotbalist cu un CV impresionant în România.

Mijlocașul croat a câștigat cu FCSB Cupa Ligii (2016), iar în precedenta aventură de la Sfântu Gheorghe a reușit să cucerească două Cupe ale României (2022, 2023) și două Supercupe (2022, 2023).

A mai evoluat la FC Brașov, Viitorul Constanța și Unirea Slobozia, echipă la care a și început sezonul actual.

Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”
&rdquo;El l&iacute;der m&aacute;ximo&rdquo; Dayro Moreno, convocat la 40 de ani la naționala Columbiei pentru preliminariile Campionatului Mondial!
Ilkay Gundogan a semnat! Galatasaray a anunțat oficial salariul uriaș al neamțului
E gata! Ianis Hagi are echipă: &rdquo;S-a făcut transferul!&rdquo;
Transformarea lui Dwayne Johnson: &bdquo;Unde s-au dus mușchii lui?!?&ldquo;
Gigi Becali l-a refuzat, iar acum a semnat &icirc;n Brazilia! Destinație complet neașteptată pentru fostul mijlocaș de la CFR Cluj
Doi tineri de la Dinamo 2, unul dintre ei transferat de la FCSB, au atras atenția la debut: &rdquo;Impresionanți la prima apariție!&rdquo;
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&Icirc;ncă un jucător de la FCSB e OUT de la națională! Selecționerul i-a anunțat &icirc;nlocuitorul

Ajuns &icirc;n Liga 3, Vladislav Blănuță i-a dat răspunsul lui Dinamo

Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box

&rdquo;Mi se pare de domeniul fantasticului!&rdquo; S-a dat lovit Daniel B&icirc;rligea la echipa națională?!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Versiunea lansată de mama t&acirc;nărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum &icirc;și apără fiul: &bdquo;Fiecare mai face asta&rdquo;

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

Medic de la &bdquo;Matei Balș&rdquo;, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: &bdquo;Avem un episod destul de serios&rdquo;

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

