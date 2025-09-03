După transferul internaționalului estonian Joonas Tamm, fost la FCSB și convocat și în aceste zile la reprezentativa baltică, Sepsi OSK a anunțat astăzi la prânz semnarea contractului cu un alt fotbalist de națională, congolezul Mavis Tchibota.
”Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, clubul nostru a ajuns la un acord cu atacantul lateral Mavis Tchibota (în vârstă de 29 de ani), care ultima oară a jucat la Akron Togliatti, dar a mai evoluat în carieră și la Bnei Sakhnin, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Ludogorets, Bnei Yehuda sau Maccabi Tel Aviv.
Jucătorul, cu 10 de selecții în echipa națională a Republicii Congo, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu opţiune de prelungire pentru încă două sezoane.
Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK!🔴⚪️”, a postat gruparea din Sfântu Gheorghe.
Cu Maccabi Haifa, Tchibota a jucat inclusiv în grupele Champions League!
Fostul ”stâlp” al lui FCSB, convocat la națională și din Liga 2 din România
Joonas Tamm (33 de ani), fostul ”stâlp” al apărării lui FCSB, acum la Sepsi OSK din Liga 2, a fost convocat la naționala Estoniei, deși evoluează în divizia secundă.
Tamm, transferat în vară de Sepsi de la Botev Plovdiv, ar urma astfel să evolueze în meciurile din această lună ale balticilor, cu Italia în preliminariile Campionatului Mondial pe 5 septembrie și amicalul cu Andorra din 9 septembrie.
Estonia este într-o grupă cu Norvegia, Israel, Italia și Moldova.
Iar ieri, Sepsi l-a prezentat oficial pe Adnan Aganovic (38 de ani pe care îi va împlini în această toamnă), fotbalist cu un CV impresionant în România.
Mijlocașul croat a câștigat cu FCSB Cupa Ligii (2016), iar în precedenta aventură de la Sfântu Gheorghe a reușit să cucerească două Cupe ale României (2022, 2023) și două Supercupe (2022, 2023).
A mai evoluat la FC Brașov, Viitorul Constanța și Unirea Slobozia, echipă la care a și început sezonul actual.