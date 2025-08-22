Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi.



Sepsi OSK, prima victorie din noul sezon de Liga 2



Elevii lui Ovidiu Burcă au înscris primii la Cisnădie, în faţa celor de la Şelimbăr, dar reuşita lui Neskovic, din minutul 12, a fost anulată pentru ofsaid.



Totuşi oaspeţii au deschis scorul, Alin Dobrosavlevici înscriind cu o lovitură de cap, în minutul 17.



Sepsi şi-a majorat avantajul în minutul 75, prin Dimitri Oberlin, care a înscris cu un şut din careu. CSC Şelimbăr – Sepsi s-a terminat 0-2 şi covăsnenii sunt pe locul 9, cu cinci puncte, în timp ce CSC Şelimbăr e a 20-a, fără puncte, scrie News.ro.



