Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi.
Sepsi OSK, prima victorie din noul sezon de Liga 2
Elevii lui Ovidiu Burcă au înscris primii la Cisnădie, în faţa celor de la Şelimbăr, dar reuşita lui Neskovic, din minutul 12, a fost anulată pentru ofsaid.
Totuşi oaspeţii au deschis scorul, Alin Dobrosavlevici înscriind cu o lovitură de cap, în minutul 17.
Sepsi şi-a majorat avantajul în minutul 75, prin Dimitri Oberlin, care a înscris cu un şut din careu. CSC Şelimbăr – Sepsi s-a terminat 0-2 şi covăsnenii sunt pe locul 9, cu cinci puncte, în timp ce CSC Şelimbăr e a 20-a, fără puncte, scrie News.ro.
Programul etapei a 4-a din Liga 2:
- CSC 1599 Șelimbăr - Sepsi OSK 0-2
- Câmpulung - FC Bihor
- Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo București
- CSC Dumbrăvița - ASA Târgu Mureș
- CSM Slatina - CS Afumați
- FC Bacău - Concordia Chiajna
- Gloria Bistrița - CS Tunari
- Metalul Buzău - Corvinul Hunedoara
- Steaua București - CSM Reșița
- FC Voluntari - Poli Iași