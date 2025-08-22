Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi.

Sepsi OSK, prima victorie din noul sezon de Liga 2

Elevii lui Ovidiu Burcă au înscris primii la Cisnădie, în faţa celor de la Şelimbăr, dar reuşita lui Neskovic, din minutul 12, a fost anulată pentru ofsaid. 

Totuşi oaspeţii au deschis scorul, Alin Dobrosavlevici înscriind cu o lovitură de cap, în minutul 17.

Sepsi şi-a majorat avantajul în minutul 75, prin Dimitri Oberlin, care a înscris cu un şut din careu. CSC Şelimbăr – Sepsi s-a terminat 0-2 şi covăsnenii sunt pe locul 9, cu cinci puncte, în timp ce CSC Şelimbăr e a 20-a, fără puncte, scrie News.ro.

Programul etapei a 4-a din Liga 2:

  • CSC 1599 Șelimbăr - Sepsi OSK 0-2
  • Câmpulung - FC Bihor
  • Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo București
  • CSC Dumbrăvița - ASA Târgu Mureș
  • CSM Slatina - CS Afumați
  • FC Bacău - Concordia Chiajna
  • Gloria Bistrița - CS Tunari
  • Metalul Buzău - Corvinul Hunedoara
  • Steaua București - CSM Reșița
  • FC Voluntari - Poli Iași