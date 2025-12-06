Ambele echipe au ”punctat” la capitolul absențe înainte de această partidă. Dacă FCSB nu se poate baza pe David Miculescu, Daniel Bîrligea și Denis Alibec, Dinamo are și ea o listă lungă de indisponibili, începând cu Danny Armstrong și Alexandru Musi.



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a prefațat partida și a spus cum se va face diferența în derby-ul care îi poate ajuta pe ”roș-albi” să se apropie de primele două locuri.



Andrei Nicolescu: ”Dacă facem asta, n-o să se vadă absențele”



Oficialul dinamovist spune și cum poate echipa lui Zeljko Kopic să acopere ”găurile” lăsate de absențe.



„Acum sunt mult mai echilibrate, eu visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clară. Deocamdată, e clar că sunt niște meciuri mult mai echilibrate decât acum 4-5 ani.



Noi, dacă reușim să suplinim absențele, suntem un grup un unit. Dacă avem capacitatea asta, să stăm împreună, cred că n-o să se vadă”, a spus Nicolescu.



Capitolul la care FCSB e prima și Dinamo ultima



Patru victorii, patru rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Oțelul) este palmaresul înregistrat de roș-albi în campionatul curent din postura de vizitatori.



17 dintre cele 28 de goluri marcate de dinamoviști în campionatul actual au fost reușite în repriza secundă, interval în care roș-albaștrii au încasat 17 dintre cele 25 de goluri primite.



Pe durata sezonului în curs, FCSB a utilizat cei mai mulți jucători autohtoni - 20, capitol la care Dinamo este ultima, doar 11.

