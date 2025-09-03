Joonas Tamm (33 de ani), fostul ”stâlp” al apărării lui FCSB, acum la Sepsi OSK din Liga 2, a fost convocat la naționala Estoniei, deși evoluează în divizia secundă.

Tamm, transferat în vară de Sepsi de la Botev Plovdiv, ar urma astfel să evolueze în meciurile din această lună ale balticilor, cu Italia în preliminariile Campionatului Mondial pe 5 septembrie și amicalul cu Andorra din 9 septembrie.

Estonia este într-o grupă cu Norvegia, Israel, Italia și Moldova.

Adnan Aganovic, lângă Joonas Tamm la Sepsi OSK



Ieri, Sepsi l-a prezentat oficial pe Adnan Aganovic (38 de ani pe care îi va împlini în această toamnă), fotbalist cu un CV impresionant în România.

Mijlocașul croat a câștigat cu FCSB Cupa Ligii (2016), iar în precedenta aventură de la Sfântu Gheorghe a reușit să cucerească două Cupe ale României (2022, 2023) și două Supercupe (2022, 2023).

A mai evoluat la FC Brașov, Viitorul Constanța și Unirea Slobozia, echipă la care a și început sezonul actual.

”Adnan Aganović a revenit la Sfântu Gheorghe: mijlocașul croat, în vârstă de 37 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani! 🔴⚪

Între 2020 și 2024, Adnan Aganović a jucat în 156 de meciuri oficiale pentru clubul nostru, marcând 14 goluri și oferind 16 pase decisive.

În culorile Sepsi OSK a cucerit două Cupe ale României și două Supercupe, numele său fiind strâns legat de cele mai frumoase performanțe ale clubului. 🏆

💬 Bine ai revenit, Adnan!”, a postat Sepsi OSK.

