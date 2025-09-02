Retrogradată în Liga 2 în ultimul sezon, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe continuă transferurile pentru o revenire imediată în Superligă.

Astăzi, Sepsi l-a prezentat oficial pe Adnan Aganovic (38 de ani pe care îi va împlini în această toamnă), fotbalist cu un CV impresionant în România.

Mijlocașul croat a câștigat cu FCSB Cupa Ligii (2016), iar în precedenta aventură de la Sfântu Gheorghe a reușit să cucerească două Cupe ale României (2022, 2023) și două Supercupe (2022, 2023).

A mai evoluat la FC Brașov, Viitorul Constanța și Unirea Slobozia, echipă la care a și început sezonul actual.



La 38 de ani, Adnan Aganovic a semnat pe două sezoane cu Sepsi



”Adnan Aganović a revenit la Sfântu Gheorghe: mijlocașul croat, în vârstă de 37 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani! 🔴⚪

Între 2020 și 2024, Adnan Aganović a jucat în 156 de meciuri oficiale pentru clubul nostru, marcând 14 goluri și oferind 16 pase decisive.

În culorile Sepsi OSK a cucerit două Cupe ale României și două Supercupe, numele său fiind strâns legat de cele mai frumoase performanțe ale clubului. 🏆

💬 Bine ai revenit, Adnan!”, a postat Sepsi OSK.

