În acest sezon de Liga 2, în sezonul regulat și în play-off, "roș-albaștrii" au arătat că au cea mai solidă apărare, cu doar 17 goluri primite în 15 meciuri jucate (dintre acestea, 4 goluri au fost încasate contra lui FC Argeș, meci al cărui rezultat a fost marcat de greșeli mari de arbitraj).

Deși echipa nu are drept de promovare, Daniel Oprița a reușit din nou să-și motiveze exemplar jucătorii, așa că "militarii" ocupă poziția secundă în play-off (51 puncte), după FK Csikszereda (52 puncte) și înaintea lui FC Argeș (50 puncte). Daniel Vîrtej, jucător aflat la al doilea sezon în tricou Stelei, a fost unul dintre oamenii de bază ai defensivei, bifând 25 de prezențe și un gol.



"Consider că a fost un sezon destul de bun pentru echipă, comparativ cu precedentul"

"Mă trag dintr-o familie de steliști, suntem toți cu Steaua. Suntem fericiți că am ajuns la Steaua, ne facem treaba, după vom vedea pe unde vom ajunge. Am fost contactat de către Mister, de către Daniel Oprița, am fost foarte fericit, am venit cu inima deschisă. Nu aveam nicio ofertă concretă de la Liga 1, la acel moment, erau doar speculații. Am venit aici și consider că mi-am făcut treaba. Vom vedea în vară ce se va întâmpla.



Consider că a fost un sezon destul de bun pentru echipă, comparativ cu precedentul, în care nu ne-am îndeplinit obiectivul. Singurul regret al nostru este că nu am mers mai mult în Cupa României. Ținând cont că noi nu avem posibilitatea să promovăm, acela era un obiectiv al nostru. Pe plan personal, mă bucur foarte mult că până la începerea play-off-ului am fost cea mai bună defensivă, ne-am făcut treaba, am dat totul pe teren.



Așteptăm să se termine sezonul, apoi vom trage o linie și vom vedea ce am reușit. Era sezonul perfect dacă se putea și promova, era un sezon dus de la cap la coadă. Csikszereda, noi și Argeșul suntem destul de apropiați, se juca promovarea, dar garantat era altceva. Am fost întrebat ce ne motivează. E normal să te motivezi dacă joci pentru un brand, Steaua nu e orice echipă. Până la urmă joci și pentru tine, pentru că una e să termini pe locurile 1-2, alta e să ajungi în play-out.



"E o mândrie să-ți dea un sfat un jucător care a câștigat finala Cupei Campionilor Europeni"

Jocul bun defensiv poate fi explicat prin faptul că ne și cunoaștem. Suntem cam aceiași fundași de doi ani de zile. În primul an ne-a luat mai mult să ne cunoaștem, să vedem fiecare ce știe să facă, unde trebuie să dublăm, mici detalii. Consider că suntem foarte serioși în ceea ce facem, am băgat la cap greșelile pe care le-am făcut sezonul trecut și de aceea anul acesta nu am mai făcut greșeli.



Mister Bumbescu a fost 'Ministrul Apărării' în Champions League, a câștigat finala... E altceva. Eu sunt mai mic, un 'căpitan' sau un 'maior' al apărării Stelei. Mai primesc sfaturi de la domnul Bumbescu, ne mai explică diverse lucruri. E o mândrie să-ți dea un sfat un jucător care a câștigat finala Cupei Campionilor Europeni. Ce îți poți dori mai mult de atât?

"Galeria Stelei e cea mai bună din România și cea mai loială"

Suntem susținuți necondiționat de fani, le mulțumim de fiecare dată și le suntem devotați. Și acesta este un factor foarte important pentru care ne dăruim la fiecare meci. Presupun că pentru ei e mai greu decât pentru noi cu promovarea, pentru că ei sunt aici de atâta timp și e complicată treaba. Am și câțiva prieteni în peluză și e foarte greu. E frustrant, în primul rând, să știi că ai putea promova și nu se poate din alte cauze.



Din câte am înțeles, acum s-au pus ceva lucruri în mișcare. Sper să se rezolve. Pentru mine m-aș bucura 10% cât m-aș bucura pentru fani 90% să poată echipa promova. Au fost cu echipa din Liga a 4-a peste tot în deplasări, necondiționat. Din punctul meu de vedere, galeria Stelei e cea mai bună din România și cea mai loială.



(Ați reușit să-l convingeți pe Daniel Oprița să rămână la Steaua?) Nu știu care e situația lui Mister. Discuții au fost la nivel de vestiar. Nu știu sigur, dar cred că mai are un an de contract, iar majoritatea jucătorilor o să termine contractele în vară. Dar Mister de acum a început să facă demersurile, o să vedem. Nu pot să vorbesc în numele dânsului, nu știu dacă va continua sau nu. Este strict alegerea lui.



"Sincer, mă mir că Csikszereda a reușit să aibă atâtea victorii"

Liga 2 este o competiție puternică. Sincer, mă mir că Csikszereda a reușit să aibă atâtea victorii, pentru că nivelul e foarte echilibrat. De cel puțin patru ani, de când activez meci de meci în Liga 2, mereu au fost surprize. Și echipele de la care nu te aștepți, joci cu ultimele clasate și crezi că ești victorios, dar te trezești cu o palmă peste față, la sfârșitul meciului. Nu e ușor, dar noi ne-am făcut treaba. Am făcut și multe egaluri, am bătut și cu 1-0. Anul trecut se termina 5-5, anul ăsta am preferat să se termine 1-0.



A fost un campionat echilibrat. Garantat pot spune că celelalte echipe joacă mai cu ambiție împotriva Stelei. Când eram la Buzău și jucam împotriva Stelei, i-am prins și pe Dinamo în Liga 2. Pot spune că te motivează că joci împotriva celor mai buni. E normal să vrei să-ți dorești să dai totul împotriva celor mai buni și celor mai renumite echipe.



M-aș caracteriza ca un fotbalist care face totul pentru echipă. Eu cred că aș fi pregătit să joc în Liga 1, dar nu știu sigur, pentru că nu am mai fost acolo. Dar ținând cont de experiența acumulată în Liga 2 și de pregătirea avută la Steaua, nu cred că e așa mare diferență. Probabil că diferența între campionate o face calitatea individuală și puțin mai multă minte, să-ți pui mintea la contribuție", a declarat Daniel Vîrtej pentru Sport.ro.

Foto și video - Gabriel Chirea