Covăsnenii au debutat deja în Liga 2 cu un rezultat de egalitate. Sepsi OSK s-a deplasat la Târgoviște în prima etapă și a plecat cu un 1-1 din meciul cu Chindia.



Cu o zi înainte de confruntarea cu Metalul Buzău din a doua etapă a eșalonului secund, echipa din Sfântu Gheorghe a mai oficializat un transfer în această perioadă de mercato.



Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit în Olanda: ”Mult succes la echipă!”



Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, Boris Cmiljanic (29 de ani), trecut pe la juniorii lui PSV Eindhoven în urmă cu un deceniu, va juca în acest sezon la Sepsi OSK.



El a fost adus liber de contract după ce s-a despărțit de echipa cipriotă Karmiotissa, la care a fost legitimat stagiunea precedentă,



”Sepsi OSK continuă întărirea lotului pentru sezonul competițional 2025/2026 și a ajuns la o înțelegere pe un sezon, cu opțiune de prelungire, cu atacantul muntenegrean Boris Cmiljanić.



În vârstă de 29 de ani, Cmiljanić și-a început cariera la Budućnost Podgorica, după care a evoluat pentru echipa U21 a clubului PSV Eindhoven din Țările de Jos.



Fost internațional de tineret al țării sale (U17, U18, U19, U21), Boris Cmiljanić ultima oară a jucat în Cipru, la Karmiotissa Pano Polemidion, iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat, printre altele, tricoul echipelor Qyzyljar Petropavlovsk (Kazahstan), FK Dečić Tuzi (Muntenegru), FK Sarajevo (Bosnia și Herțegovina) sau Slovan Bratislava (Slovacia).



Îi urăm mult succes la Sepsi OSK!”, a scris Sepsi OSK pe rețelele sociale.

