Deși a venit cu statut de vedetă, brașoveanul pare să fi intrat într-un con de umbră, iar în acest context, Fanatik a scos la iveală astăzi un episod relevant din trecutul jucătorului, care explică presiunea pusă de familie.



Publicația amintită notează o întâmplare petrecută în perioada în care Politic era junior și evolua pentru Bolton. Nemulțumit de statutul fiului său la naționala U17, tatăl fotbalistului a sunat direct la Federație pentru a cere socoteală oficialilor. Părintele a transmis pe un ton răspicat că nu acceptă ca fiul său să fie umilit prin convocări care nu se concretizează în minute jucate și a amenințat că nu va mai suporta costurile deplasării din Anglia dacă Dennis este chemat doar pentru a bifa o singură partidă dintr-o „dublă” amicală, solicitând imperativ ca acesta să fie integralist.



Presiune uriașă din partea familiei



Dialogul a luat o turnură neașteptată în momentul în care reprezentanții FRF i-au explicat tatălui lui Politic situația financiară reală. Oficialii i-au transmis acestuia că biletul de avion al jucătorului a fost achitat integral de Federație, iar prezența tatălui la acțiunile lotului a fost o alegere personală, nefiind obligația forului de la București.



Urmarea presiunilor a fost una nefericită pe teren: introdus să joace într-un meci decisiv contra Angliei, Dennis Politic a ratat un penalty important, trimițând mingea mult peste poartă, execuție care a cântărit decisiv în ratarea calificării acelei generații la turneul final Euro.

