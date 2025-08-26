După retrogradarea dramatică a echipei și scandalul în care a fost desemnat principalul vinovat, portarul se află într-o situație blocată: clubul nu mai contează pe serviciile sale, dar nici nu a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.



"Nu are nicio ofertă, altfel pleca"



Conducerea clubului din Sfântu Gheorghe a lămurit situația portarului, confirmând că o împăcare este imposibilă. Attila Hadnagy, oficialul covăsnenilor, a explicat pentru iAMsport că, deși Niczuly este prezent la antrenamente, despărțirea este doar o chestiune de timp și de negocieri.



"Niczuly se pregătește cu noi, nu ne-am înțeles să reziliem contractul, dar se pregătește cu noi. Vom vedea ce se va întâmpla, nu cred că are vreo ofertă, pentru că dacă ar fi avut, pleca", a transmis Hadnagy.



Oficialul a subliniat și punctul care blochează discuțiile: pretențiile financiare ale jucătorului. "Este normal ca omul să-și ceară banii, noi i-am zis să-l lăsăm liber, dar nici nu suntem... ca să dăm cât cere el. În acest moment nu există vreo posibilitate să mai joace și așteptăm să reziliem", a mai spus acesta.



De cealaltă parte, Roland Niczuly își vede de programul profesionist și așteaptă o rezolvare rapidă, sperând să prindă un transfer înainte de finalul perioadei de mercato.



"Situația este clară din ambele părți, am contract doi ani, mă duc zi de zi la antrenament. Aștept oportunități, iar atât eu, cât și ei ne dorim ca situația să se termine cât mai repede și sperăm să se termine înaintea sfârșitului perioadei de transferuri", a zis și portarul pentru sursa citată.

