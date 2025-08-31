Manchester City a condus la pauză după golul lui Erling Haaland din minutul 34, însă Brighton a reușit o revenire spectaculoasă în actul secund. După o oră de joc, managerul Fabian Hurzeler a decis să efectueze nu mai puțin de 4 modificări simultan, iar unul dintre cei patru jucători introduși a fost veteranul James Milner.

Rodri, discurs dur după Brighton - Manchester City 2-1

La aproape 40 de ani, James Milner a marcat din penalty în minutul 67, iar neamțul Brajan Gruda, un alt jucător venit de pe bancă, a făcut 2-1 pentru Brighton în minutul 89.

La Manchester City, Rodri a fost integralist pentru prima dată după accidentarea gravă care l-a ținut departe de gazon aproape un an. Balonul de Aur din 2024 a avut un discurs dur după eșecul împotriva lui Brighton.



"Eu nu sunt Messi. Nu e ca și cum dacă revin eu voi face ca echipa să câștige fiecare meci. E vorba de un efort colectiv. Și în trecut aveam nevoie de toată echipa ca să câștigăm.



Cu siguranță trebuie să revin la cel mai bun nivel al meu. Sper ca după pauza pentru meciurile naționalelor să arăt și să arătăm mult mai bine.



Sunt dezamăgit pentru că azi trebuia să câștigăm. Nu suntem de ceva vreme la nivelul la care ar trebui să fim. Am făcut niște erori grave și am oferit câteva contraatacuri. Unele dintre aceste greșeli au fost copilărești. Nu ne-am concentrat, nu am fost atenți. Realitatea e că trebuie să ne ridicăm nivelul dacă vrem să ne luptăm sus", a spus Rodri, la Sky.

VIDEO Rezumat Brighton - Manchester City 2-1

