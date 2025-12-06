„Oli” a vorbit sincer la conferința de presă de vineri și a pus degetul pe rană: echipa sa are probleme de lot.



"Fără îndoială că suferim, mai ales că avem jucători care nu joacă constant la cluburile lor, iar alții sunt accidentați. E greu, așadar, să controlăm timpul pe care îl vor petrece pe teren la națională, dar suntem obligați să continuăm munca pentru a obține rezultate pozitive și să găsim soluțiile potrivite. Înfrângerea cu Iordania nu a fost corectă, nu am meritat acel rezultat. Egiptul este una dintre cele mai bune echipe pe care le-am văzut la acest turneu până acum. Au un atac bun și o capacitate mare de a ține de minge", a spus Olăroiu la conferință.



Schimbări radicale în echipă



Tehnicianul român a recunoscut că situația fizică a jucătorilor săi îi dă mari bătăi de cap: "Fără îndoială că suferim, mai ales că avem jucători care nu evoluează constant la cluburile lor, iar alții sunt accidentați. E greu să gestionăm minutele, dar trebuie să continuăm munca și să găsim soluțiile corecte pentru a obține rezultate pozitive. Voi face câteva schimbări în primul 11 pentru că vreau să-i văd și pe cei care au jucat mai puțin. Suntem o echipă națională, nu una de club, trebuie să existe un echilibru valoric, nu să facem diferențe între titulari și rezerve", a explicat antrenorul Emiratelor.



Olăroiu a încheiat cu un mesaj de mobilizare, subliniind că aspectul mental va fi decisiv în confruntarea de sâmbătă: "Am comis greșeli în meciurile trecute, dar trebuie să găsim puterea să nu le repetăm. E o experiență pentru toți, învățăm să jucăm sub presiune. Nu avem alte opțiuni, trebuie să ne testăm capacitatea mentală și să nu ne predăm".



Emiratele Arabe Unite au început grupa cu o înfrângere, în timp ce Egiptul vine după o remiză, 1-1 cu Kuweit.

