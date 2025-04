Daniel Vîrtej (27 de ani) este unul dintre liderii Stelei și unul dintre cei mai valoroși fundași din Liga 2.

Dacă nu ajungea fotbalist, se putea angaja la compania de gaz

"Sunt din județul Buzău, comuna Boldu. Nu prea s-a auzit de ea. De fotbal m-am apucat la vârsta de 16 ani. Am mai încercat, am mai avut tentative, când eram mai mic, dar mama a considerat că eram un elev destul de bun la școală și a zis că continui cu școala. Tata și fratele meu au văzut că îmi place fotbalul, ei m-au susținut cel mai mult și au zis că merită să încerc. Mama e acum foarte mândră, mai ales că am ajuns la Steaua. Cu toții suntem steliști, vă dați seama că e fericită.



Cu școala m-am oprit la 12 clase, pentru că am continuat cu fotbalul, pe partea aia nu a mers așa bine. Dacă nu eram fotbalist, nu știu ce meserie aș fi avut, nu m-am gândit la asta. Taică-miu lucrează la Romgaz, în extrageri de gaze. Presupun că tot acolo mă îndruma, pentru că fratele meu tot acolo lucrează. Cred că tot acolo urma să merg și eu. Salariile de la fotbal sunt destul de ok, dar și acolo poți duce o viață destul de liniștită.



Hobby-urile lui Vîrtej - soția, Counter-Strike și pisica

Hobby-uri mari nu prea am. Mare parte din timpul liber îl petrec cu soția. Am o pisică, pe care iubesc din toată inima. Când mai prindem o pauză, mai mergem acasă. Mai stau cu prietenii. Recunosc că îmi place să mă joc Counter-Strike. Sunt semiprofesionist, nu sunt profesionist pentru că nu mă joc tot timpul. Dar consider că joc destul de bine. Pisica nu a primit un nume stelist, Lăcătuș sau altceva, pentru că este fată și a primit un nume de floare, Iris se numește.

Peste trei sau peste cinci ani sper să fiu în Liga 1, acolo mă văd. Ăsta e singurul meu obiectiv neîndeplinit. Am mai avut și în trecut alte tentative nereușite și sper, după sezonul acesta destul de bun, să prind prima ligă. Dacă va fi cu Steaua în Liga 1, cu atât mai mare va fi bucuria. Locul echipei noastre nu este în Liga 2, ținând cont de baza sportivă pe care o avem, de stadion, de condiții, de profesionalism, de fani, de nume, de brand", a declarat fostbalistul Stelei pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea, Daniel Vîrtej (FB) / Video - Gabriel Chirea