Gardoș le-a transmis fotbaliștilor Chindiei că nu trebuie să se facă de râs în play-off, chiar dacă și-au atins deja obiectivul prin prezența în grupa pentru promovare. Anterior eșecului cu Steaua, în prima etapă din play-off, târgoviștenii au cedat, 1-5, pe terenul celor de la Voluntari.

Florin Gardoș, mesaj tăios către jucătorii Chindiei

„Nu-i ușor în momente de genul ăsta. Mie poate îmi e puțin mai ușor, pentru că am trecut prin multe și am văzut multe. Normal că e diferită trăirea din postura unui conducător. Ai puțin mai puțin control pe termen scurt. Eu sunt convins că alta e fața echipei și știu care sunt problemele, sper că le vom rezolva cât mai curând. Nu vi le spun.

Obiectivul principal e clar un loc de baraj. La începutul anului, puțină lume se gândea că vom fi în play-off. Clar ăsta era obiectivul, foarte bine că l-am îndeplinit. Dar nu vreau să fim aici să ne facem de râs, cum ne-am făcut la ultimele două meciuri. Nu știu dacă e vorba de nervi, e mai degrabă o decizie neinspirată, să fim fini, a lui Florea. E o greșeală mare pentru un jucător care, totuși, are ani buni și la Liga 1. Oricând poți să înveți, și eu învăț zilnic, la orice vârstă.

Cum vom aborda meciurile? Eu cred că e o problemă de încredere în momentul de față, asta va fi greu de readus. Sper ca la următorul meci, fiind și acasă, să vină oamenii, chiar dacă probabil sunt dezamăgiți. Avem nevoie de tot ce ne putem folosi”, a declarat Florin Gardoș, la televiziunea Digi Sport.

Florin Gardoș, poziție după conferința ministrului Apărării

Gardoș a catalogat faptul că Steaua nu are drept de promovare de atâția ani drept o bătaie de joc pentru toată lumea care se află alături de echipă. Opinia sa vine în contextul neregulilor de la CSA Steaua, sesizate de Radu Miruță, ministrul Apărării.

„(n.r.- despre conferința lui Radu Miruță, ministrul Apărării) A spus niște lucruri. Cred că pentru mulți erau evidente anumite lucruri care se întâmplă în general în fotbalul românesc, nu doar aici. Sunt multe alte echipe care sunt conduse exclusiv de primării. Nu pot să zic că mă miră.

E păcat de oamenii ăștia, e păcat de jucători, de Oprița, de Peluza Sud. Chiar dacă stadionul era gol, ei s-au auzit foarte, foarte bine în mare parte. E păcat că o echipă care are sigla, e în spatele nostru, le-a câștigat în instanță pe toate, are marca, are o bună parte din identitatea Stelei și, cu toate astea, se întâmplă lucruri de genul. E o așa bătaie de joc la adresa oamenilor care sunt aici.

(n.r. crezi în asocierea FCSB – Steaua?) Nu mă pricep la lucrurile astea. Cum să nu fie benefică? Steaua să fie, în momentul de față, Steaua, cu stadionul pe care am jucat aici cu Liverpool, câte și mai câte meciuri. Acest stadion, care e superb, cu toată identitatea, ar fi de neoprit. Condusă bine și fără intervențiile patronului, e un brand extraordinar”, a adăugat Gardoș.

Radu Miruță: „Echipele de control s-au întors și au întocmit un raport de 241 de pagini!”

Au fost efectuate controale amănunțite la CSA Steaua. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a susținut joi o conferință de presă în care a dezvăluit toate neregulile găsite la Clubul Sportiv al Armatei Steaua în urma controalelor efectuate.

Miruță a anunțat că toate neregulile vor fi raportate la DNA, pentru a fi investigate, iar persoanele găsite vinovate să fie sancționate corespunzător.

De altfel, Miruță a vorbit și despre soluțiile prin care CSA Steaua poate obține dreptul de a promova în Superliga României și nu a exclus negocieri nici măcar cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

„Echipele de control s-au întors și au întocmit un raport de 241 de pagini. Principalele constatări sunt următoarele: au fost identificate contracte din perioada 2024-2025 încheiate între Clubul Sportiv al Armatei și Primăria Chiajna, fără existența unei recepții a numărului de ore închiriate pentru sala primăriei. În plus, tarifele practicate au fost de 2–3 ori mai mari decât nivelul maxim prevăzut chiar în hotărârea Consiliului Local Chiajna.

În ceea ce privește contractele de activitate sportivă, au fost verificate 80 din totalul de 350 de contracte. Cele 80 analizate însumează o valoare de aproximativ 4 milioane de lei.

Au fost descoperite situații în care contractele au fost încheiate retroactiv față de perioada desfășurării activității sportive. De asemenea, au fost identificate acte adiționale semnate în afara perioadelor de valabilitate ale contractelor, precum și contracte încheiate cu persoane care nu aveau calitatea dovedită de antrenor.

Au fost constatate și achiziții, recepții și plăți pentru servicii de traducere și multiplicare de documente, aproximativ 121.000 de pagini, pentru care s-a achitat suma de 94.000 de lei doar pentru multiplicare. Aceste achiziții nu au fost derulate prin sistemul electronic de achiziții publice.

Bugetul anual pentru stadion a fost de 30 de milioane de lei, bugetul mediu al ultimilor ani. Prețurile de închiriere al stadionului au fost în medie cu 10.000 de euro mai mari decât stadioanele concurente, astfel încât din bani publici avem unul dintre cele mai moderne stadioane din țară în Ghencea, care nu a prea fost închiriat pentru că i se pusese un preț care să descurajeze închirierea acestui stadion.

Am găsit situații cu pontaje fictive și încasări de sume pentru sâmbete, duminici și sărbători legale. Spre exemplu, o persoană a fost găsită cu 604 ore în plus, neavând la pontaj decât 21 de ore trecute.

Au fost găsite persoane care se aflau în concediu, dar în acea perioadă figurau la serviciu să încaseze bani. Figurau făcând ore suplimentare. Avem 690 de funcții încadrate la acest club, din care 409 sunt ocupate. Numărul funcțiilor de colonel la CSA este de 2,4 ori mai mare decât, spre exemplu, al Comandamentului Divizie Infanteriei Getica sau al Diviziei 4 Gemina.

Numărul funcțiilor este de două ori mai mare decât al funcțiilor de la comandamentul de apărare cibernetică sau la departamentul comunicațiilor.

Suplimentar, am găsit 19 persoane care și-au desfășurat activitatea în alte entități prin cumul de funcții. Ele figurau la CSA, dar își desfășurau activitatea în alte entități.

În ultimii 4 ani, stadionul a avut cheltuieli 10 milioane de lei. Principala sursă de venit este de la bugetul de stat, de 94%. Un procent mare, din punctul meu de vedere. Armata Română are nevoie de un club sportiv, dar nu în modul în care se întâmplă lucrurile astăzi”, a spus Radu Miruță, ministrul Apărării.