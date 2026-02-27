Cu două etape înainte de final, FCSB e pe locul 7, cu 43 de puncte, și trebuie să câștige meciurile cu UTA Arad și Universitatea Cluj, dar și să spere la pași greșiți făcuți de rivale.

În acest context, Florin Gardoș, dublu campion al României cu FCSB și actual oficial la Chindia Târgoviște, este convins că liderul Universitatea Craiova are prima șansă la titlu.

Florin Gardoș știe cine câștigă Superliga: „Sunt principalii favoriți”

„Eu am spus cam tot sezonul că îi văd ca fiind principalii favoriți. Ce este interesant la ei este că s-a schimbat antrenorul și, cu toate astea, sunt pe primul loc și le merge bine.

Nu știu cât de des s-a mai întâmplat ca o echipă să schimbe antrenorul și să ia titlul în același sezon. Eu îi văd în continuare favoriți. Sigur că e play-off-ul și acolo se poate întâmpla orice”, a declarat Gardoș pentru PRO TV și Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 56 de puncte, urmată de Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 52. Pe locul 4 este Universitatea Cluj, cu 48 de puncte, urmată de CFR Cluj, cu 47, și FC Argeș, cu 46.

Pentru FCSB urmează un meci crucial în deplasare, cu UTA Arad, duminică, 1 martie, de la ora 21:00, partidă care poate cântări decisiv în ecuația play-off-ului. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.