Fostul fundaș care a jucat la cel mai înalt din nivel în România și a adunat un număr important de meciuri în Premier League a fost numit manager general la Chindia Târgoviște.

Formația antrenată de Ilie Poenaru se află pe locul șapte în Liga 2 și are 30 de puncte adunate în 17 partide.



Florin Gardoș, entuziasmat de noua provocare! Care sunt obiectivele Chindiei Târgoviște



Florin Gardoș a acceptat dialogul cu Sport.ro și a vorbit în exclusivitate despre primele lui impresii de când a fost numit (14 ianuarie 2026), în mod oficial, manger general la formația târgovișteană.

Fostul fotbalist de la FCSB a dezvăluit faptul că este în continuare într-o etapă de înțelegere a acetei funcții, dar s-a acomodat la Chindia Târgoviște. Gardoș a subliniat și care sunt obiectivele formației aflată în acest moment în eșalonul secund.

„Mă simt bine, e destul de multă agitație, pentru că e și perioada de transferuri și eu încerc să înțeleg cum funcționează exact un club de fotbal, pentru că sunt lucruri de pus la punct.

(n.r. Care sunt obiectivele clubului) Ele sunt destul de clare, pe termen scurt de dorim să intrăm în play-off, suntem la doar două puncte și asta ne dorim anul acestea, iar anul viitor promovarea.

E destul de greu să promovăm anul ăsta, trebuie să fim și realiști până la urmă, nu știu dacă avem în momentul de față lot de Liga 1 sau nu știu dacă suntem capabili să batem o echipă de Liga 1 la un baraj, iar eu sunt mai precaut de fel, vreau ne concentrăm să ajungem în play-off și apoi vom vedea.”, a declarat Florin Gardoș în exclusivitate pentru Sport.ro.



Gardoș a vorbit și despre patronul Chindiei Târgoviște, în care a recunoscut că are mare încredere și alături de, fundașul trecut pe la Southampton speră să facă performanță.



„E o experiență total nouă, e total diferit față de ce îmi închipuiam, de ce am văzut la alte cluburi de prin Europa, la noi e total diferit, organigrama e mult mai mică și, cum am zis, mai sunt lucruri de pus la punct. Ce mă bucură este că e un club care își dorește să facă ceva serios, e un om, Marius Pavel, patronul echipei, care chiar are intenții bune și gândim la fel și mă bucur că suntem compatibil, pentru că este foarte important.

E o provocare pentru mine și îmi este dor de succes, nu există alt motiv pentru care să o iau pe drumul ăsta, vreau să fiu din nou implicat în fotbal.”, a spus managerul general de la Chindia Târgoviște.



De când Florin Gardoș a devenit oficial al Chindiei Târgoviște, formația din Liga 2 i-a adus pe Sergiu Jurj, Robert Necșulescu, Mario Brumă și pe Konstantinos Doumtsios.

Olimpia Satu Mare U19, Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, FCSB, Southampton, Universitate Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni sunt echipele pentru care a evoluat fundașul central de-a lungul carierei pe care a încheiat-o în iunie 2023.

