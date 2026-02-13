Finalul sezonului regulat din Superliga aduce o bătălia aprigă atât în lupta pentru primele poziții, cât și în cea pentru accederea în play-off. Dacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo sunt formațiile care par ușor desprinse, FCSB și CFR Cluj încearcă să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri, după o primă parte a sezonului dezamăgitoare.

Florin Gardoș: "Craiova, Rapid și Dinamo, favoritele la titlu în această ordine"

Fostul internațional Florin Gardoș (37 de ani), dublu campion al României cu FCSB, o vede ușor favorită în lupta la titlu pe Universitatea Craiova, formație care a suferit un singur eșec în campionat de la numirea lui Filipe Coelho, în noiembrie. În schimb, surpriza campionatului, în opinia lui Gardoș, este Dinamo.

"Un plus pentru Craiova, așa mi se pare. Dacă ar fi să le iau în ordine, asta ar fi: Craiova, Rapid și Dinamo. Dinamo cred că fotbalistic e peste nivelul valoric al jucătorilor. Cu un lot mult mai bun, Dinamo cred că ar fi o candidată serioasă la titlu.

Rapid a avut o constanță mult mai bună decât în anii precedenți. Va fi o luptă interesantă și cu atât mai mult dacă intră CFR și FCSB. Cred că ar fi un play-off superb", a spus Florin Gardoș, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Cu cine mai au de jucat Craiova, Rapid și Dinamo în sezonul regulat

Universitatea Craiova:

FCSB (acasă)

Unirea Slobozia (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

Rapid (deplasare)

Rapid:

Farul (deplasare)

Dinamo (acasă)

Unirea Slobozia (deplasare)

Universitatea Craiova (acasă)

Dinamo: