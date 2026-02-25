Pentru a prinde top 6, FCSB trebuie să câștige meciurile rămase, cu UTA Arad și U Cluj, dar și ca una dintre CFR Cluj, FC Argeș sau U Cluj să facă pași greșiți în aceste două runde.

Florin Gardoș: "Nimeni nu putea să prezică sezonul ăsta nebun, ca un carusel pentru FCSB"

Florin Gardoș (37 de ani), dublu campion al României cu FCSB, acum manager general la Chindia Târgoviște, se declară uimit de situația complicată în care a ajuns formația roș-albastră, în condițiile în care venea după două sezoane în care a cucerit titlul.

Având în vedere că FCSB nu depinde numai de rezultatele sale în acest final de sezon regulat, Gardoș s-a limitat să spună că o prezență a campioanei în play-off este complicată.

"Pe parcursul sezonului am tot fost întrebat despre play-off. Lucrurile păreau într-un anumit fel, iar la un moment dat am spus că o văd pe CFR cu șanse mari. Se schimbase antrenorul, a venit Pancu, iar lucrurile mergeau spre bine, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de bine.

FCSB depinde și de rezultatele altora. Cred că e complicat de ghicit ce se va întâmpla și cine va intra în play-off. În momentul ăsta, nu mai depind exclusiv de ei. Va fi greu.

Înaintea sezonului, n-aș fi spus neapărat că e o mare surpriză dacă Craiova, Dinamo și Rapid se vor lupta la titlu, dar dacă mi-ar fi spus cineva că FCSB va fi în postura asta cu două meciuri rămase până la play-off... cred că nimeni din țara asta nu ar fi putut să prezică sezonul ăsta nebun, ca un carusel pentru FCSB", a spus Florin Gardoș, într-un interviu pentru PRO TV.