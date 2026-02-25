VIDEO EXCLUSIV Situația de la FCSB l-a lăsat mască pe Florin Gardoș: "Nimeni din țara asta nu ar fi putut să prezică"

FCSB are mari emoții în privința accederii în play-off, cu doar două etape rămase de disputat din sezonul regulat.

FCSB Florin Gardos
Pentru a prinde top 6, FCSB trebuie să câștige meciurile rămase, cu UTA Arad și U Cluj, dar și ca una dintre CFR Cluj, FC Argeș sau U Cluj să facă pași greșiți în aceste două runde.

Florin Gardoș: "Nimeni nu putea să prezică sezonul ăsta nebun, ca un carusel pentru FCSB"

Florin Gardoș (37 de ani), dublu campion al României cu FCSB, acum manager general la Chindia Târgoviște, se declară uimit de situația complicată în care a ajuns formația roș-albastră, în condițiile în care venea după două sezoane în care a cucerit titlul.

Având în vedere că FCSB nu depinde numai de rezultatele sale în acest final de sezon regulat, Gardoș s-a limitat să spună că o prezență a campioanei în play-off este complicată.

"Pe parcursul sezonului am tot fost întrebat despre play-off. Lucrurile păreau într-un anumit fel, iar la un moment dat am spus că o văd pe CFR cu șanse mari. Se schimbase antrenorul, a venit Pancu, iar lucrurile mergeau spre bine, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de bine.

FCSB depinde și de rezultatele altora. Cred că e complicat de ghicit ce se va întâmpla și cine va intra în play-off. În momentul ăsta, nu mai depind exclusiv de ei. Va fi greu.

Înaintea sezonului, n-aș fi spus neapărat că e o mare surpriză dacă Craiova, Dinamo și Rapid se vor lupta la titlu, dar dacă mi-ar fi spus cineva că FCSB va fi în postura asta cu două meciuri rămase până la play-off... cred că nimeni din țara asta nu ar fi putut să prezică sezonul ăsta nebun, ca un carusel pentru FCSB", a spus Florin Gardoș, într-un interviu pentru PRO TV.

Cum mai poate FCSB să ajungă în play-off

FCSB poate acumula cel mult 49 de puncte la finalul sezonului regular. Universitatea ClujCFR Cluj și FC Argeș sunt cele trei echipe aflate peste campioana en-titre care încă nu și-au asigurat prezența în play-off.

Doar Universitatea CraiovaDinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final:

  1. Universitatea Craiova - 56 pct.
  2. Dinamo - 52 pct.
  3. Rapid - 52 pct.
  4. Universitatea Cluj - 48 pct.
  5. CFR Cluj - 47 pct.
  6. FC Argeș - 46 pct.
  7. FCSB - 43 pct.
  8. FC Botoșani - 42 pct.
  9. UTA Arad - 42 pct.

Astfel, FCSB are nevoie de un joc fantastic al rezultatelor. Campioana ar putea ajunge în play-out și dacă încheie campionatul regular cu 49 de puncte. Iată ce ar trebui să se întâmple ca una dintre echipele aflate deasupra să rateze calificarea în play-off, în detrimentul FCSB:

  • Universitatea Cluj să obțină cel mult un punct din meciul cu Oțelul și să piardă duelul cu FCSB din ultima rundă;
  • CFR Cluj să strângă cel mult un punct din ultimele două runde. Echipa lui Daniel Pancu are avantajul meciurilor directe;
  • FC Argeș să obțină cel mult două puncte. În caz de egalitate, piteștenii au avantajul meciurilor directe;

Programul din ultimele două etape

Nu doar FCSB mai speră să prindă play-off-ul. În această cursă mai sunt agrenate FC Botoșani și UTA Arad. Iată cum arată programul din ultimele două runde:

Etapa 29:

  • Hermannstadt - FC Botoșani, 27 februarie, ora 17:00
  • Universitatea Cluj - Oțelul Galați, 27 februarie, ora 20:00
  • Farul Constanța - CFR Cluj, 28 februarie, ora 20:00
  • Dinamo - FC Argeș, 1 martie, ora 18:00
  • UTA Arad - FCSB, 1 martie, ora 21:00

Etapa 30:

  • CFR Cluj - Dinamo
  • FC Argeș - Unirea Slobozia
  • FC Botoșani - Petrolul Ploiești
  • FCSB - Universitatea Cluj
  • Metaloglobus - UTA Arad
