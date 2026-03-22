Ceea ce a început ca o glumă proastă, și anume posibila retrogradare a lui Tottenham, pare acum un scenariu care cu greu poate fi evitat. Sport.ro a prezentat aici argumentele acestei situații șocante.

La câteva minute după terminarea meciului Tottenham – Nottingham Forest, scor 0-3, partida a fost analizată, în studioul PlayOn Sport (VOYO), de cuplul Florin Gardoș – Ciprian Marica. Cei doi au convenit: Tottenham merge spre liga a doua și, în acest context, schimbarea antrenorului Igor Tudor, instalat în februarie, e o chestiune de ore!

*Ciprian Marica: Nu credeam! (n.r. – că Tottenham poate ajunge atât de rău). Cel mai mult mă bucur că, astăzi, n-a jucat Drăgușin (n.r. – în meciul pierdut cu Nottingham, 0-3). Pare că nici jucătorii nu mai au încredere în antrenor. Dacă nu-l schimbă pe Igor Tudor… La Tottenham, au tot schimbat formula defensivă și nici acum n-au găsit așezarea potrivită.

Florin Gardoș: Nu mi-a displăcut prima repriză și abordarea meciului. Cei de la Tottenham dădeau semne că o să fie bine. Schimbările lui Igor Tudor, astăzi? Zici că le-a făcut pentru a enerva lumea! Parcă a vrut să modifice sistemul de vreo trei ori. Eu zic că îl vor schimba în foarte scurt timp. Dar nu știu cine ar putea veni, în momentul ăsta. Cert e că Premier League, fără Tottenham, ar fi trist. Acum, la Tottenham, e clar că toți sunt căzuți, terminați psihic.