Faza din Romania care ajunge in toata presa mondiala! N-ai cum sa faci asa ceva! Arbitrul a fluierat cand a vazut ca mingea intra in poarta si a anulat golul! Ce s-a intamplat in meciul Farului

CSM Slatina si Farul Constanta au remizat in etapa cu numarul 18 din Liga 2.

La scorul de 0-0 s-a petrecut insa o faza uluitoare care va face cu siguranta inconjurul lumii. In minutul 40 Farul a inscris prin Liviu Mihai, insa arbitrul Mircea Ardelean a anulat golul pentru fault in atac care s-a dovedit a fi inexistent dupa reluari.

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, a fost extrem de furios de aceasta greseala a arbitrului. El a acuzat ca echipa sa a mai dezavantajata de acelasi arbitru la un alt meci si faptul ca Ardelean a fluierat fault chiar inainte sa intre mingea in poarta.

"Un meci controlat in totalitate de noi, o partida buna facuta de baieti si sunt foarte, foarte mandru de felul in care au jucat si au reactionat. Din pacate, in 2021, traiesc, dupa 32 de ani de cand m-am apucat de fotbal, un arbitraj care-mi lasa un gust amar. Dupa meci, am aflat ca acelasi arbitru, la meciul cu Ripensia Timisoara, nu a dat un gol valabil, cand intrase mingea in poarta o jumatate de metru, iar in aceeasi faza fusese si hent, deci penalty pentru noi.

Pun doar un punct in plus in clasament, nu trei, desi ar fi fost gol de 1-0 in prima repriza. Astazi, a fost foarte inteligent pentru ca la golul anulat a fluierat inainte de a intra mingea in poarta, pentru ca a simtit pericolul. Nu a fost nimic, avem reluarile, toata lumea a vazut acest lucru. Dar nu poti vorbesti cu ei, nu poti sa le spui nimic. Mi-a dat galben, dupa care nu am mai vorbit deloc in a doua repriza, tocmai pentru a nu fi eliminat.

Am spus ca vreau sa am un comportament cat se poate de decent, dar, de multe ori, ajungi sa cedezi. Te intrebi daca eu, Tibi Curt, Marica incurcam pe cineva pentru ca am jucat fotbal, dar nu suntem genul de oameni care sa stam prin birouri, sa sunam si sa ne imprietenim doar de dragul de a avea un arbitraj bun sau a sta la un pahar de vin si sa ne apropiem de oamenii care conduc fotbalul romanesc.

Cred ca fiecare trebuie sa-si faca treaba, iar cei care conduc sa fie echidistanti. Astazi, din pacate, mi-au aratat ca nu este asa. Fotbalul romanesc nu este pe un drum bun. Este rusinos ce se intampla si ar trebui sa le dea de gandit, pentru ca acesti jucatori, care muncesc, au familii si sufera", a spus Zicu la finalul meciului potrivit site-ului oficial al Farului.