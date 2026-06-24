CR7 a marcat de două ori în prima parte a jocului, iar la final a fost declarat ”jucătorul meciului” după prestația sa solidă. La interviul de după meci, Ronaldo le-a dat peste nas contestatarilor, iar apoi a avut și o postare pe rețelele de socializare.

Cristiano Ronaldo, două cuvinte pe rețelele de socializare

”ESTAMOS AQUI!”, adică ”SUNTEM AICI”, a fost mesajul transmis de Ronaldo pe rețelele de socializare, alături de două fotografii de la celebrarea golului său.

După aceste reușite, Ronaldo a ajuns la zece goluri marcate în 24 de meciuri disputate la Cupa Mondială. De asemenea, este primul jucător din istorie care reușește să înscrie în șase ediții diferite ale CM.

La flash-interviu, pentru Sport TV, a explicat gestul pe care l-a făcut imediat după ce s-a pus punct meciului cu Uzbekistan.

”E ca să nu uite!”, a spus Ronaldo care, ulterior, a fost întrebat dacă a ales cel mai bun răspuns pentru criticile din ultima perioadă: ”Întotdeauna!”, a fost replica portughezului.

”Sunt foarte fericit, dar cel mai important lucru e munca pe care a făcut-o echipa și cât de încrezători am fost în noi. Echipa a mers bine, am evoluat mult”, a mai spus Cristiano Ronaldo, citat de abola.pt.

Lotul Portugaliei la CM 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

FUNDAȘI: Nelson Semedo (Fenerbahce), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Renato Veiga (Villarreal), Goncalo Inacio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Samu Costa (Mallorca), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

MIJLOCAȘI: Matheus Nunes (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain)

ATACANȚI: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceicao (Juventus)