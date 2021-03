BREAKING NEWS! Duelul dintre Messi si Neymar pare pur si simplu INTERZIS! Super meciul pe care TOATA PLANETA il astepta a fost amanat

CONMEBOL a amanat cele doua etape ale calificarilor pentru Campionatul Mondial din Qatar care ar fi trebuit sa se joace la jumatatea lunii martie.

Decizia a fost luata in contextul restrictiilor de calatorie impuse in America de Sud in cauza pandemiei de coronavirus, anunta Goal. Astfel, super meciurile pe care Argentina trebuie sa le joace cu Brazilia si Uruguay vor fi programate pentru o data ulterioara.

Este pentru a doua oara cand se amana un duel intre Messi si Neymar dupa ce brazilianul nu a putut juca in meciul de Champions League dintre Barcelona si PSG din cauza unei accidentari.

In ultimele zile a aparut o informatie conform careia acest meci s-ar putea disputa pe Arena Nationala, in contextul in care presedintele FIFA Gianni Infantino a recomandat ca meciurile din meciurile sa se dispute pe mai multe stadioane din Europa.