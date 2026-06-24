La 11 ani după încheierea carierei de jucător, Ronaldinho a luat o decizie surprinzătoare. Starul brazilian a semnat un contract cu Ravenna, formație din liga a treia italiană, și va juca cel puțin un meci oficial în Serie C.

Ignazio Cipriani: "Ronaldinho vrea să marcheze un ultim gol"

Cel care a lucrat la aducerea lui Ronaldinho a fost Ignazio Cipriani, președintele celor de la Ravenna, care a explicat într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport cum s-a realizat mutarea spectaculoasă.

"Atunci când am cumpărat clubul, în 2024, obiectivul meu era să îi facă pe copiii din Ravenna să se îndrăgostească de fotbal, iar Ronaldinho este chintesența fotbalului plin de bucurie. Nu cred că există un alt fotbalist care să inspire atât de multă dragoste față de acest sport. E minunat să îl avem acum alături de noi.

Am lucrat mult pentru aducerea lui Ronaldinho. Am avut mai multe discuții cu el și fratele său, iar până la urmă am ajuns la un acord. Vrea să își lanseze și propriul său brand, R10, în stilul lui Michael Jordan, iar Ravenna va fi prima echipă care va purta acest brand. Obiectivul lui este să marcheze un ultim gol al carierei în tricoul echipei noastre", a spus Cipriani.

Ronaldinho va juca măcar un meci în Serie C, la Ravenna

Președintele de la Ravenna a dat detalii și despre meciul sau meciurile oficiale pe care fostul mare star de la PSG, Barcelona și AC Milan le-ar putea juca în Serie C.

"Va fi prezentat pe 21 august. Nu va veni cu noi în cantonament, dar cu siguranță va juca măcar un meci de campionat, poate chiar mai multe. Nu știm încă adversarul, dar cu siguranță va fi un meci de acasă", a mai spus Cipriani.

Ravenna s-a clasat pe locul 3 în grupa B din Serie C, însă în play-off a ratat promovarea în liga a doua.