VIDEO | Faza care face acum inconjurul lumii! Ratare MONUMENTALA in Premier League! Nu a fost in stare sa inscrie din doi metri cu poarta goala!

Aston Villa si Wolverhampton s-au intalnit in etapa cu numarul 27 din Premier League.

Intr-un meci terminat fara goluri faza care a atras atentia tuturor s-a petrecut in minutul 57 si l-a avut in prim plan pe algerianul Roman Saiss. Fundasul central in varsta de 30 de ani a oferit un moment care se vede foarte rar pe un teren de fotbal.

In urma unei lovituri de colt executate de pe partea dreapta, un coechipier a recentrat foarte bine in fata portii, insa fotbalistul lui Wolverhampton nu a putut sa inscrie cu toata poarta in fata din numai doi metri.