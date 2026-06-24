articol scris de Matei Barbu

După o victorie inspirată, scor 4-2, împotriva Croației în primul meci de la Cupa Mondială, „Cei Trei Lei” au avut parte de o după-amiază frustrantă la Boston, unde nu au reușit să depășească egalitatea împotriva africanilor, în ciuda faptului că au avut posesia de aproape 80%. Nico O'Reilly a lovit bara transversală, iar Harry Kane a ratat o ocazie de aur de la mică distanță, echipa lui Thomas Tuchel fiind nevoită să se mulțumească cu un punct înainte de meciul cu Panama de sâmbătă.

În ciuda prestației defensive puternice a Ghanei și chiar a unor prestații de încredere în apărare pentru Anglia, Bellingham a fost desemnat în mod surprinzător jucătorul meciului după ce a fost înlocuit la mijlocul reprizei secunde.

Ce a făcut Jude Bellingham după Anglia - Ghana 0-0

Starul lui Real Madrid, în vârstă de 22 de ani, a părut nefericit în timp ce poza cu premiul, și a recunoscut ulterior că acesta ar fi trebuit să fie dat uneia dintre vedetele ghaneze. El a spus: „Sincer vă spun, nu l-am meritat. Probabil ar fi trebuit să fie înmânat unuia dintre băieții lor care s-au apărat atât de bine.”

Tuchel și jucătorii săi, au fost plini de laude pentru apărarea ghaneză după meci, care au avut grijă ca favoriții să aibă doar trei șuturi pe poartă. După o primă repriză frustrantă, Bellingham a fost acuzat că a lansat o tiradă exagerată împotriva antrenorului Ghanei, Carlos Queiroz, în timp ce arbitrul fluiera pauză. Bellingham, surprins vâslind cu fostul antrenor al lui Manchester United după faultul târziu asupra fundașului ghanez Jerome Opoku. Fostul jucător al lui Borussia Dortmund a evitat un cartonaș galben, stârnind o ceartă mare cu Queiroz, care a trebuit să fie ținut în loc de staff-ul său pe linia de tușă.

„E un fel de blestem”

Finalul partidei a marcat al patrulea turneu major consecutiv în care „Cei Trei Lei” nu au reușit să câștige al doilea meci din faza grupelor.

„E un fel de blestem al celui de-al doilea meci pentru Anglia, nu-i așa?”, a continuat Bellingham. „Câștigi primul meci și faci egal în al doilea. Cred că au jucat la egal, rezultat care i-ar fi putut ajuta să se califice. Jos pălăria în fața lor. Au făcut o treabă excelentă.”

Golgheterul Angliei, Harry Kane, a insistat că echipa trebuie să „rămână pozitivă” înaintea confruntării din New Jersey.

El a declarat pentru BBC: „A fost unul dintre acele meciuri împotriva unei echipe dificil de învins. Probabil în ultimele 15 minute ale ambelor reprize am fost la maximum.

„Ar fi putut fi cu ușurință un meci in care am fi putut câstiga. În final, nu am permis prea multe ocazii și au niște jucători buni. Ne-am dorit victoria, dar ne-am impus punctul.”

„Am fost cam marcat de Partey o mare parte din meci, așa că nu am avut spațiul necesar să mă retrag și să ajung târziu în careu. Am avut multe centrări, dar nu am reușit să prindem mingea de la prima vedere. Ne-am îmbunătățit pe măsură ce meciul a continuat, dar unele meciuri sunt așa. Jucăm împotriva unei echipe bune, care ne face lucrurile dificile.

Suntem într-o poziție excelentă și vom juca împotriva Panama, așa că sperăm să câștigam următorul meci și să terminăm pe primul loc. Așteptăm cu nerăbdare să revenim pe teren în câteva zile.”