Inca un jucator roman in Serie A?! "Suntem in negocieri! Va fi un transfer important!" Dezvaluirile unui impresar italian

Parma i-a transferat in acest sezon pe Valentin Mihaila si pe Dennis Man.

Dupa aceste mutari, un alt fotbalist roman de perspectiva ar putea ajunge in Serie A. Anuntul a fost facut de impresarul italian Cristian Zaccardo.

Fostul jucator de la Parma si AC Milan a declarat ca negociaza pentru transferul unui tanar roman, nedorind sa ii faca public numele.

"Deocamdata 'seman' negocieri care vor inflori in urmatoarele luni. Stim cu totii cat de dificila este piata de transferuri, dar simt ca pot face lucruri bune. In curand, as putea face un transfer important. Sunt in tratative cu un tanar roman", a declarat Cristian Zaccardo, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

Fostul campion mondial nu a vrut sa spuna despre ce fotbalist este vorba, dar una dintre tintele echipelor din Serie A este Octavian Popescu, lucru confirmat recent si de Giovanni Becali.

Varianta Popescu este una plauzibila cu atat mai mult cu cat Zaccardo a fost unul dintre oamenii implicati in negocierile dintre FCSB si Parma pentru transferul lui Dennis Man.