Lewandowski nu ramane dator! Atacantul polonez ii da rapid replica lui Haaland si face si el 'dubla' inainte de pauza! Meci nebun pe Allianz Arena

Borussia a inceput excelent meciul de pe Allianz Arena, iar pustiul-minune Haaland a facut 'dubla' dupa doar 9 minute de joc.

Norvegianul a primit insa rapid replica din partea celuilalt mare atacant de pe teren, Robert Lewandowski. Polonezul a redus din diferenta in mintul 27 dupa o pasa a lui Leroy Sane.

Germanul a driblat un adversar in marginea careului si a trimis o pasa excelenta pentru Lewandowski, care a impins mingea cu lejeritate mingea in poarta din 6 metri.

GOAL!

Robert Lewandowski scores and Bayern Munich are back in the game.

Bayern Munich 1-2 Dortmund #Lewandowski #FCBBVB #FCBayern

pic.twitter.com/0cc731bcPK