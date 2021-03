UTA Arad - CFR, LIVE TEXT de la 21:30 | Campioana poate trece pe primul loc! UTA incearca sa se apropie la un singur punct de locurile de playoff! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna tot ce se intampla la UTA - CFR pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

UTA Arad si CFR Cluj se intalnesc in al doilea meci al zilei in Liga 1. Campioana se afla la egalitate de puncte cu liderul FCSB. In cazul unei victorii sau a unui egal, echipa antrenata de Edi Iordanescu ar putea depasi provizoriu echipa ros-albastra in fruntea Ligii 1.

CFR vine dupa doua victorii consecutive in campionat, 1-0 in deplasare cu Gaz Metan si 5-0 pe teren propriu cu FC Arges.

De partea cealalta, UTA este neinvinsa de 5 meciuri in Liga 1, perioada in care a inregistrat doua victorii si trei egaluri. Echipa lui Laszlo Balint are in continuare sanse destul de mari la un loc de playoff. Aradenii se afla pe pozitia a 8-1 cu 33 de puncte, 4 mai putin decat ocupanta locului 6 Academica Clinceni. In cazul unei victorii cu CFR, s-ar apropia la numai un punct de echipa lui Poenaru.

In meciul tur UTA a produs surpriza in Gruia si a castigat cu 1-0 prin golul marcat de Hora in minutul 75.

Echipele probabile:

UTA: Iacob- Peteleu, Erico, Benga, Siliakov- Vorobjovas, Albu- Minculescu, Roger, Rusu- Hora

CFR: Balgradean- Susic, Vinicius, Ben Youssef, Camora- Deac, Bordeianu, Gadea- Chipciu, Debeljuh, Costache