Carlo Ancelotti a făcut anunțul despre Neymar: ”Poate juca 90 de minute!”

Carlo Ancelotti a făcut anunțul despre Neymar: ”Poate juca 90 de minute!” CM 2026
SPORT.RO
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Carlo Ancelotti a dat ultimele vești despre Neymar.

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BraziliaCM 2026NeymarCarlo Ancelotti
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Neymar face parte din lotul Braziliei pentru Cupa Mondială, dar starul de la Santos nu a apucat să joace nici măcar un minut pentru ”Selecao”.

Carlo Ancelotti: ”Neymar poate juca 90 de minute!”

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Neymar Jr la CM 2026 / Foto IMAGO
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Carlo Ancelotti a fost întrebat la conferința de presă premergătoare partidei cu Scoția dacă va miza pe fostul jucător de la Barcelona și PSG, iar tehnicianul italian a dat de înțeles că Neymar este în formă și ar putea juca 90 de minute contra scoțienilor. 

Întrebat dacă Neymar va fi folosit în locul lui Raphinha, care s-a rupt în meciul cu Haiti, Ancelotti a declarat că și-a făcut deja strategia pentru meciul cu Scoția, însă nu a menționat cine va fi titularizat în locul starului de la Barcelona.

Neymar este disponibil, s-a antrenat bine în această săptămână și s-a pregătit corespunzător pentru meci. Calitatea lui poate aduce o contribuție importantă echipei. Poate juca toate cele 90 de minute. Atitudinea lui din ultimele zile a fost excelentă. Sunt foarte mulțumit de el. 

Dacă va juca în locul lui Raphinha? Știu exact cine îl va înlocui. Rayan, atunci când a intrat în locul lui Raphinha, a jucat bine, are mult potențial pe acel post, dar am și alți jucători care se pot adapta la acest sistem”, a spus Carlo Ancelotti la conferința de presă.

Brazilia este lider în Grupa C, cu 4 puncte, la egalitate cu Maroc, în timp ce Scoția ocupă locul 3, cu trei puncte. 

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