SHOW TOTAL in derby-ul Germaniei! Bayern revine de la 0-2 si invinge pe Borussia! Lewandowski a inscris un hattrick, Haaland a dat doua goluri! AICI tot ce s-a intamplat in Bayern 4-2 Borussia

Bayern Munchen si Borussia Dortmund au oferit un adevarat spectacol in etapa cu numarul 24 din Bundesliga.

Oaspetii au inceput fantastic meciul si Erling Haaland a marcat doua goluri in primele 9 minute. Lewandowski nu s-a lasat insa mai prejos si a marcat si el o 'dubla' pana la pauza. Mai intai in minutul 26 dupa o pasa a lui Sane si apoi in minutul 44 din penalty.

Dupa pauza meciul a fost destul de echilibrat pana in minutul 88, cand Goretza a inscris cu un voleu de la marginea careului. Lewandowski si-a desavarsit opera si a mai marcat o data in minutul 90 dupa o pasa a lui Alphonso Davies.

Bayern 4 × 2 Dortmund | All Goals ????⚽????pic.twitter.com/3ge6jQLiDh — #FastGoal (@Fastgoal2) March 6, 2021

Dupa aceasta victorie, Bayern revine pe primul loc in Bundesliga cu 55 de puncte, doua mai mult decat RB Leipzig. Borussia ramane pe locul 6 cu 39 de puncte, 6 mai putin decat ocupanta locului 3 VFL Wolfsburg.