După un sezon petrecut în Liga 3, Lorand Fulop (28 de ani) a făcut pasul în Liga 2 și a semnat cu nou-promovata Cetatea Suceava.

Lorand Fulop a semnat cu Cetatea Suceava

Clubul sucevean a anunțat oficial transferul mijlocașului ofensiv, care vine după un sezon bun la Șoimii Gura Humorului, formație alături de care a ajuns până în barajul de promovare în Liga 2.

„Bine ai venit, Lorand Fulop!

Un nou jucător cu experiență se alătură proiectului Cetatea 1932 Suceava. Lorand Fulop vine să aducă un plus de valoare compartimentului ofensiv al echipei noastre.

În sezonul precedent a îmbrăcat tricoul formației Șoimii Gura Humorului, alături de care a ajuns până în barajul de promovare în Liga a II-a, fiind unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la parcursul excelent al echipei.

Îi urăm bun venit și îi dorim să aibă parte de cât mai multe realizări și satisfacții în tricoul alb-albastru al Cetății 1932 Suceava!”, au transmis oficialii clubului.