În minutul 8 al partidei de la Slobozia, Stejărel Vișinar, căpitanul moldovenilor, a făcut o alunecare și și-a rupt glezna, iar imaginile în care acesta le strigă cuvinte de îmbărbătare colegilor, în timp ce era urcat în ambulanță, au devenit virale printre microbiștii din România și din străinătate. Acesta a explicat pentru Sport.ro numele său neobișnuit, care pare mai degrabă legat de silvicultură decât de fotbal.

"Tata cântă la trompetă, e un semiprofesionist"

"Vișinar e numele de familie, nu știu de unde vine exact, dacă înaintașii meu au avut livezi de vișini sau așa ceva. Nu e un nume prea des întâlnit în zona Sucevei. Colegii mă strigă 'Viși'. Stejărel vine de al bunicul meu, pe care îl chema Stejar. Mama mea a vrut să fiu numit după el. Mă mai cheamă și Stelian, după străbunicul meu din partea tatălui. Nu mă trag dintr-o familie de sportivi, tatăl meu e pasionat de muzică.

Tata cântă la trompetă, e un semiprofesionist, dar cântă la nunți sau la evenimnente când poate. Mi-a zis de când eram mic să fac o școală de muzică, că nu o să fie rău dacă nu merge cu fotbalul. Nu cânt la vreun instrument, dar cred că am ureche muzicală, cred că e o moștenire de la el. Țin ritmul bine, dacă ar fi să mă apuc să cânt la un instrument, cred că m-aș descurca bine. Pot să glumesc că sunt dirijorul din teren.

"Sunt originar din Suceava, am început fotbalul la șapte ani"

Sunt originar din Suceava, am început fotbalul la șapte ani. Mama lucra în Cartierul George Enescu și acolo era școala de fotbal, Cetatea Suceava. Erau Cașuba și Gălușcă acolo (n.r. - Radu Cașuba și Dumitru Gălușcă, foști jucători și actuali antrenori de juniori). Școala s-a desființat după jumătate de an și am ajuns la Sporting Suceava, o academie care a avut ulterior și echipă de seniori la Liga 3. Am făcut junioriatul acolo și la 15 ani am debutat la Liga 3, dar, din nefericire, s-a desființat și această echipă.

Văd că e modă la Suceava, ții echipa un an sau doi și apoi încep problemele. Am trecut la Bucovina Rădăuți, eram în Liga 4, am promovat în Liga 3 și am terminat pe locul 4. A fost o perioadă foarte frumoasă cu Daniel Bălan și Dorin Goian antrenori, am terminat pe locul al doilea, în sezonul în care a promovat Gloria Buzău. Am ajuns și în turul al patrulea al Cupei României, ne-a eliminat Gaz Metan Mediaș la penalty-uri.

"Cu cei de la Ceahlăul sunt în discuții legate de contract"

În iarna lui 2019 am semnat cu Aerostar Bacău, acolo am debutat în Liga 2. După trei ani și jumătate la Bacău, am fost împrumutat la Ceahlăul, unde m-a vrut foarte mult domnul Pustai. Am vrut să vin pentru că domnul profesor e foarte profesionist și știam că o să țintim sus, să promovăm. Cei de la Aerostar nu au vrut să-mi dea drumul definitiv, au cerut o sumă de bani și au oferit un împrumut, ca alternativă. Cereau 10.000 de euro dacă Ceahlăul promova sau 5.000 de euro dacă rămânea în Liga 2. Am acceptat să vin împrumut pe un an de zile, dar împrumutul a expirat în această iarnă.

Cu cei de la Ceahlăul sunt în discuții legate de contract. Momentan nu am primit niciun răspuns, dar am mare încredere că lucrurile se vor rezolva. Eu doresc să continui aici, am avut discuții cu patronul și președintele clubului, domnii Măzăreanu și Anton. M-am atașat foarte mult de acest club și am trăit cele mai frumoase momente din carieră aici. Am jucat cu 12.000 de oameni în tribună, am promovat, am jucat cu Ceahlăul pe Ghencea, a fost foarte frumos. Am fost integralist și căpitanul echipei la Liga 2, doar că a venit acest moment nefericit. Accidentarea a venit în chiar ultimul meci al contractului de împrumut.

"Am jucat cu Mihai Guriță, un fotbalist extraordinar"

În primul rând, îmi doresc să fiu sănătos. Vreau să fac recuperarea foarte bine. Până acum nu am apucat să joc la Liga 1, acesta este visul meu. Ar fi extraordinar să joc cu Ceahlăul în Liga 1, ar fi un vis devenit realitate. Deocamdată mă axez doar pe fotbal, dar vreau să mă înscriu la o facultate de sport.

Am jucat cu Mihai Guriță, un fotbalist extraordinar. Are 50 de ani, joacă și acum la Liga a 4-a în Suceava. Și cu Daniel Bălan am jucat o perioadă, când a venit prima dată la Rădăuți a fost jucător-antrenor. L-am prins și pe Dorin Semeghin, care nu era cum se spunea, era foarte profesionist. În cazul lui a fost probabil și anturajul din București, acolo era un oraș mai mic. Bucureștiul mi se pare foarte aglomerat, toată lumea se grăbește și e nervoasă. Parcă nu e o viață normală aici. La Piatra Neamț e mult mai liniște, e aer de munte, e mai frumos", a declarat Vișinar pentru Sport.ro.

