BREAKING NEWS! Probleme URIASE pentru Rapid! Giulestenii pot intra in INSOLVENTA din cauza unor datorii catre Claudiu Florica! Despre ce suma este vorba

Clubul giulestean a transferat in 2018 mai multe grupe de copii de la clubul detinut de Florica.

La vremea respectiva, clubul alb-visiniu avea nevoie sa infiinteze mai multe grupe de juniori pentru a putea evolua in Liga 2.

Astfel, omul de afaceri Claudiu Florica, cel care detine clubul de fotbal Regal Sport, i-a ajutat pe rapidisti care au preluat de la echipa lui grupele de juniori nascuti in anii 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 si 2010.

Clubul din Giulesti urma sa ii plateasca lui Florica suma de 350.000 de euro in schimbul acestor jucatori, lucru care, potrivit ProSport, insa nu s-a intamplat.

Astfel, sursa citata informeaza ca omul de afaceri care a intermediat in urma cu cateva luni vanzarea lui Dinamo catre un investitor din zona Golfului cere intrarea in insolventa a clubului patronat de Victor Angelescu.

La acel moment, Angelescu a declarat ca a fost pacalit de Florica in aceasta tranzactie, deoarece o parte din acei jucatori nu mai apartineau clubului lui Florica, ci fusesera transferati la o alta scoala de fotbal.

"Nu vreau sa comentez prea mult subiectul pentru ca nici cand am aflat nu am facut tevatura. Nu ca ne simtim pacaliti, chiar am fost, dar asta este. Cine este corect are de castigat pe viitor", spunea actionarul principal al rapidistilor la vremea aceea.