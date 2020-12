VIDEO | BREAKING NEWS: Atentie, imagini socante! Andrei Stoica, lovit cu CAPUL IN FIGURA, apoi luat la pumni in timpul meciului de titlu mondial! Ce s-a intamplat

La doua saptamani dupa ce a castigat spectaculos in fata lui Voronin la Cluj, Andrei Stoica s-a batut cu ucraineanul Kryklia pentru titlul mondial in promotia ONE Championship.

Stoica a fost invins la decizie, dupa 5 runde in care a rezistat fantastic. Kryklia a incercat sa-l doboare printr-o gama variata de lovituri, insa romanul a dus meciul pana la capat. Ucraineanul l-a lovit cu capul in gura pe Andrei Stoica in ultima runda, dar 'Mister KO' a continuat sa lupte, desi putea renunta, iar Kryklia sa fie penalizat. Cu toate ca luptatorul din Ucraina a lovit si dupa ce ii daduse lui Andrei un cap in figura, apoi l-a plesnit pe Stoica dupa ce acesta reclamase incidentul, romanul a acceptat sa continue pana la final!

Arbitrii judecatori i-au dat meciul la decizie lui Kryklia.