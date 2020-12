Universitatea Craiova - FCSB, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Derby pentru locul 1! Cine este fotbalistul dorit in primul 11 de Becali! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova si FCSB se infrunta in ultimul meci din a 14-a etapa a Ligii 1. Aceasta este partida in urma careia se va decide, cel mai probabil, echipa care va termina anul 2020 pe locul 1 in clasament.

In acest moment, oltenii au 31 de puncte, cu unul mai mult decat FCSB, ros-albastrii fiind invinsi in etapa precedenta de CFR Cluj, scor 2-0. Pentru a reveni pe prima pozitie a clasamentului, antrenorul Toni Petrea poate miza pe un atac de milioane, din primul 11 putand face parte Tanase, Man, Coman si Morutan.

Aceasta linie puternica a echipei lui Becali nu ii sperie pe jucatorii lui Corneliu Papura. Portarul Mirko Pigliacelli a declarat ca si in echipa sa sunt jucatori la fel de buni.

"FCSB are atacanti periculosi, dar noi avem jucatori la fel de buni sau mult mai buni. E un meci special, primul loc cu a doua clasata, dar pana la final va fi bataie intre Craiova, FCSB si CFR pentru titlu. Noi trecem printr-o perioada foarte buna, vrem 6 puncte din cele doua meciuri care au mai ramas, dar vom vedea ce se intampla pe teren", a declarat Pigliacelli.

Potrivit Fanatik, Gigi Becali a avut si el o cerinta speciala pentru meciul cu Universitatea Craiova. Patronul si-ar dori ca Ionut Pantiru sa fie titular in meciul din aceasta seara, mizand pe ambitia fotbalistului de a demonstra ceva impotriva fostei sale echipe.

Singurul jucator care ii lipseste lui Petrea in aceasta perioada este Sergiu Bus, despre care antrenorul FCSB-ului a vorbit la conferinta de presa dinainte de meci.

"Poate ne lipseste Sergiu Bus, un atacant cu experienta, care punea mare presiune pe apararea adversa, el nu va mai juca in acest an, nici cu Craiova, nici la meciul de luni", a punctat Toni Petrea.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Constantin, Bancu - Nistor, Screciu, Cicaldau - Barbut, Mamut, Ofosu

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Ov. Popescu, Pantiru - Simion, Olaru, Morutan - Tanase, Man, Coman