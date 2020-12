"Pot fi facute niste plangeri legate de spalare de bani!" Scenariul NEGRU la care s-au gandit fanii lui Dinamo: "Sa nu aflam ca Negoita a vrut sa falimenteze!"

Continua razboiul dintre suporterii-actionari de la Dinamo si spaniolii care au preluat clubul de la Negoita.

Suporterii lui Dinamo fac tot posibilul sa ii indeparteze pe spanioli de la conducerea clubului. Dupa meciul cu campioana CFR Cluj, fanii din DDB s-au infuriat in urma amenintarilor facute de Serdean.

Andrei Gerea, membru DDB a vorbit la Digi Sport despre conflictul cu spaniolii, obiectivele fanilor la club si a venit cu o teorie incredibila legata de intentia fostului finantator, Negoita de a falimenta clubul.

"Domnul Cortacero are bani de avocat? Serdean e in pozitia sa ameninte? El nu mai are ce sa mai caute in Dinamo. Orice om cu bun simt s-ar fi dus invartindu-se, cerandu-si scuze pentru situatie. L-ar fi convins pe Cortacero sa vanda macar.

S-au schimbat niste lucruri intre timp, nu mai e presedinte, dar atat il duce capul. Echipa sta in viata datorita suporterilor. Un club de nivelul lui Dinamo poate fi tinut in viata de suporteri.



Cu ajutorul membrilor DDB vrem sa platim salarii. Jucatorii isi dau seama ca nu e in folosul nimanui sa tii salarii care nu se pot plati, sau sa te duci sa depui memorii care nu fac decat sa ingroape clubul si nu isi primesc nici banii.

Ar fi bine daca am reusi sa scapam de ei, ma gandesc ca pot fi facute niste plangeri la alte entitati, legate de spalare de bani, unde au ajuns banii, cum au ajuns.

Este greu de explicat de ce au facut asta, sper sa nu aflam la un moment dat ca cineva si-a dorit sa falimenteze clubul. Daca cineva vrea sa ia acest club, ar fi fost mai simplu sa vina sa vorbeasca cu suporterii. Nu inteleg de ce trebuia sa se ajunga la bataia asta de joc.

Ai spune ca cineva ar avea interes sa falimenteze clubul. In cazul asta, am putea spune ca Negoita ar avea interes sa falimenteze si sa stearga totul, daca e sa facem acest gen de scenariu.

Daca e sa eliminam teoria conspiratiei, atunci avem teoria prostiei grave, a unor oameni care au mare noroc ca ajung seara acasa si nu se ratacesc pe drum", a spus Andrei Gerea pentru Digi Sport.