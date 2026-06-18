Scarlatache este noul antrenor principal la Chiajna

Concordia Chiajna a început pregătirea pentru noul sezon al Ligii 2, dar nu cu antrenorul Andrei Cristea pe bancă. Echipa va fi pregătită în noua stagiune de Adrian Scarlatache, fostul secund al acestuia, care a condus deja primele antrenamente la Baza Sportiva Dinamic Parc.

Scarlatache deține licența UEFA A de antrenor și poate ocupa oficial funcția în eșalonul secund, iar din staff-ul său fac parte foștii dinamoviști Paul Batin (antrenor secund) și Florin Matache (antrenor cu portarii).

"Vulturii" au efectuat vizita medicala la Policlinica de Medicina Sportiva din Chiajna și, până la reluarea competiției, vor juca meciuri amicale cu CS Afumați (4 iulie), Steaua București (8 iulie), LPS HD Clinceni (11 iulie), Chindia Târgoviște (18 iulie) și Progresul Fundulea (25 iulie). În următoarele trei săptămâni urmează să fie definitivat și lotul, negociindu-se aducerea a cel puțin șase jucători și prelungirea mai multor contracte. Va fi la al optulea an consecutiv în Liga 2 pentru Concordia, care a terminat pe locul al doilea în Grupa B din play-out, în sezonul 2025-2026.

Scarlatache, campion cu Dinamo în 2007 și cu Astra în 2016

Adrian Scarlatache (39 de ani) este născut la Turnu Măgurele (Teleroman) și s-a format la juniorii clubului Dinamo București. La nivel de seniori a evoluat pentru Dinamo II (2004-2005), FC Dinamo București (2007, 2008-2011), Pandurii Tg. Jiu (2005-2006), Jiul Petroșani (2006), Dacia Mioveni (2008), CS Otopeni (2008), Khazar Lankaran (2011-2015), Astra Giurgiu (2016), Șamaxi FK (2016-2018), Zira FK (2018-2020), FC Hermannstadt (2020-2021), CS Mioveni (2021-2023), CFC Argeș Pitești (2023) și Concordia Chiajna (2024).

După ce a încheiat cariera de jucător, acesta a lucrat la Concordia Chiajna ca team manager (2024-2025) și antrenor secund (2025-2026). În palmaresul său se găsesc Liga 1 (2006-2007, 2015-2016), Cupa României (2011-2012 / marcatorul golului decisiv în finala cu Rapid), Azerbaijan Cup (2010-2011, 2017-2018) și Azerbaijan Supercup (2013). Tatăl său, Claudiu Scarlatache, a fost comisar-şef în Poliţia Română și şef la Direcţia de Investigare a Fraudelor din IGPR.

Foto - Concordia Chiajna (FB)