Gualda și Pareja, noile achiziții ale Chiajnei

"Vulturii verzi" au anuțat transferul jucătorilor spanioli Luis Pareja și Alexander Gualda.

Alex Gualda este născut la Bilbao, evoluează ca mijlocaș central, este cotat la 200.000 de euro și a mai fost legitimat la echipele Danok Bat CF, Deportivo Alaves B, Sodupe UC, Club San Ignacio, CD Tudelano, CE Sabadell, UD Logrones și Steaua București. În sezonul trecut, a bifat 27 de jocuri și 2 goluri pentru "militari".

Luis Pareja este născut la San Sebastian de los Reyes, joacă ca fundaș central, este cotat la 150.000 de euro și a fost sub contract cu echipele CDF Tres Cantos, RSD Alcala, AD Complutense Alcala, CD Laredo, UD Sanse și Merida AD.

Perioadă aglomerată de mercato pentru Concordia Chiajna

În această pauză de vară, ilfovenii l-au înlocuit pe antrenorul Andrei Cristea cu Adrian Scarlatache și au mai fost transferați fotbaliștii Sergio Carrasco (27 de ani / mijlocaș central / Yeclano Deportivo / Spania), Alexis Chamorro (23 de ani / extremă stânga / Atletico Malagueno / Spania, Paraguay), Ștefan Pănoiu (23 de ani / mijlocaș ofensiv / FC Botoșani / România), Robert Ion (25 de ani / mijlocaș ofensiv / Olympique Charleroi / România), Ionuț Pop (22 de ani / fundaș central / Viitorul Arad, 35.000 euro / România), Andreas Chirițoiu (22 de ani / atacant / FC Bihor / România), Iosua Huluba (17 ani / fundaș dreapta / Știința Miroslava / România), Adrian Briciu (19 ani / portar / FC Rapid 1923 / România) și Sebastian Banu (18 ani / mijlocaș central / FC Rapid 1923, împrumutat / România).

După împrumuturi s-au întors Yanis Stanciu (CS Afumați), Nicolae Carnat (Unirea Slobozia), Adrian Iancu (FC Bihor), Ionuț Voicu (Progresul Fundulea), Ionuț Catrina (CSM Alexandria), Alexandru Burcea (Jiul petroșani), Ionuț Florea (Progresul Fundulea), Ilie Culda (Gloria Băneasa) și Darius Mocanu (Oțelul Galați).

De asemenea, echipa i-a pierdut pe Danylo Kucher (Altay Oskemen), Rareș Lazăr (Unirea Slobozia), Darius Grigore (CSM Rm. Vâlcea), Mihai Neicuțescu (SC Popești-Leordeni), Alexandru Gîrbiță (FC Bacău), Claudiu Bălan, Billel Omrani, Costin Ghiocel, Ștefan Fara (contracte încheiate), Moussa Samake (CFR Cluj / împrumut expirat), David Păcuraru (FCV Farul / împrumut expirat) și Fabinho (FCV Farul / împrumut expirat).

Foto - Concordia Chiajna (FB)